משפחותיהם של שרה (שריתה) מנדלסון הי"ד שנרצחה אתמול בפיגוע בצומת רמות ושל השוטר ניב פרץ החליטו לתרום את אבריהם ולהציל בכך חיים של אחרים

משפחתה של שרה מנדלסון ז"ל, שנרצחה אתמול בפיגוע בירושלים, הסכימה לתרום איברים ולהציל חיים מתוך מודעות וחשיבות לעיניין. כך מדווחים במרכז הלאומי להשתלות.

עוד באותו נושא הותר לפרסום: שרה מנדלסון נרצחה בפיגוע 15:34 | חדשות סרוגים 6 7 😢

שרה הגיעה לבית החולים שערי צדק במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

שרה היתה חתומה על כרטיס אדי ובכך הביעה את רצונה לתרום איברים ולהציל חיים.

משפחתה הסכימה לתרום איברים ולהציל חיים.

קרניות עיניה הונצלו ויושתלו בימים הקרובים לחולים הממתינים למאור עינים.

משפחתה משתפת:

שריתה הי"ד. רעיה יקרה ואהובה שלי. אמא וסבתא למופת. נרצחה בידי אנשי החושך- בני עוולה. מאירת פנים לכל אדם. ליבה הטהור ועיניה הטובות האירו לכל והעבירו אור ושמחה לכל אדם שפגש בה. האור הגדול שהשאירה בעולמינו ימשיך ויאיר דרך הצאצאים ההולכים בדרכה וקרניות עיניה אשר תרמה בחפץ לב- ימשיכו ויאירו את דרכו וחייו של הנתרם . שלמי והילדים.

גם קרניות עיניו השוטר נתרמו

בתוך כך נמסר, כי גם משפחתו של ניב פרץ ז'ל, השוטר שנהרג באום אל-פחם, הסכימה לתרום איברים ולהציל חיים.

קרניות עיניו הונצלו ויושתלו בימים הקרובים לחולים הממתינים למאור עינים.