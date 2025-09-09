האקדמיה הצבאית היוקרתית ווסט פוינט ביטלה הענקת פרס לטום הנקס ימים ספורים לפני הטקס – מהלך שעורר סערה פוליטית, כשדונלד טראמפ מיהר לשבח את ההחלטה כ"ניצחון על הווק"

האקדמיה הצבאית היוקרתית ווסט פוינט ביטלה באופן מפתיע את טקס הענקת פרס Sylvanus Thayer לשנת 2025, שהיה מיועד לשחקן האהוב טום הנקס הידוע בתמיכתו בווטרנים (יוצאי הצבא בארה"ב).

הטקס היה אמור להיערך בעוד כשבועיים, ב־25 בספטמבר ולהוקיר את הנקס על תרומתו למורשת הצבא האמריקני. למרות הבחירה לפני מספר שבועות הגיע כעת הביטול המפתיע. ההודעה, שפורסמה בהודעת דואר אלקטרוני (מייל) מטעם נשיא עמותת בוגרי האקדמיה, הקולונל מארק ביוגר, ציינה כי הביטול נועד לאפשר לאקדמיה להתרכז במשימתה העיקרית – הכשרת הקצינים הבאים של הצבא האמריקאי.

רקע לפרס ולנמען

פרס Sylvanus Thayer מוענק מדי שנה לאזרח אמריקאי שאינו בוגר האקדמיה אך מגלם את ערכי "חובה, כבוד ומולדת". השנה נבחר הנקס על תרומתו המיוחדת: דמותו הקולנועית שגילמה אנשי צבא, פעולותיו הציבוריות בעבור ותיקים, וכן תמיכתו במיזמים לאומיים כמו מוזיאון מלחמת העולם השנייה ופעילותו למען משפחות החיילים.

טראמפ רואה בכך ניצחון אידיאולוגי

טום הנקס הוא

הביטול לא התקבל בשתיקה — הנשיא דונלד טראמפ שיבח את ההחלטה בריש גלי ובפוסט חוצב להבות ברשת Truth Social: "ווסט פוינט עשה בחוכמה כשביטל את טקס הענקת הפרס לטום הנקס. זה חשוב!, אנחנו לא צריכים לכבד אנשי 'woke' מטעם האויבים לעיטורים האמריקאים שלנו!".

טראמפ גם קרא לאקדמיה שמחלקת את פרסי האוסקר ולתחרויות השונות “לבחון מחדש את הקריטריונים שלהם בשם ‘צדק והגינות’”.

הנקס הוא תורם ידוע של מועמדים דמוקרטיים והביע תמיכה פומבית באובמה, בקלינטון ובביידן – עובדה שלא נעלמה מעיניו של טראמפ. כך שזה לא מקרי שנשיא ארה״ב מיהר להפוך את ביטול הטקס לניצחון אישי של המפלגה הדמוקרטית.