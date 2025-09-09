המצב בנפאל ממשיך להידרדר, גם לאחר שהממשלה הודיעה על התפטרותה וביטול כל ההגבלות שהטילה, המפגינים ממשיכים להצית מרכזי שלטון ובתי נבחרים ציבוריים

גם אחרי התפטרות ראש הממשלה, הכאוס ברחובות נפאל נמשך. מאות אלפים מתעמתים עם כוחות הביטחון ברחובות. המונים פרצו אל בניין הפרלמנט בבירה קטמנדו, ומעלים אותו בלהבות.

הממשלה בנפאל התפרקה, ראש הממשלה הגיש את התפטרותו לנשיא ושרים נמלטים בליווי כוחות מיוחדים. אך ההמונים בנפאל לא נרגעים.

לאחר שלפני מספר שעות הודיע ראש ממשלת נפאל על התפטרותו, והכריז דה-פקטו על נפילת ממשלתו, המפגינים ממשיכים לשטוף את הבירה קטמנדו. לפני זמן קצר פרצו מפגינים לבניין הפרלמנט בלב הבירה, והציתו אותו.

האלימות והכאוס ברחובות המדינה לא עוצרים, גם לאחר הודעת הממשלה על חזרת מהניסיון להגביל גישה לרשתות חברתיות, ואפילו אחרי שהתפרקה.

רבים מעריכים כי המפגינים עלולים להמשיך ולהתפרע כנגד הממשלה המתפרקת, וכנגד המחוקקים שמרכיבים אותה. הכאוס ברחובות נמשך, ולא ברור היכן אם בכלל תמצא נקודת העצירה.

מפגינים תפסו את שר החוץ של נפאל והיכו אותו באכזריות כשהוא חסר אונים.

תיעודים חדשים מהאירועים הקשים בנפאל ממשיכים לצוף מהרחובות אל הרשתות, בתיעוד זה נראה שר החוץ של נפאל, אזיירו ראנה דאובה, שנלכד על ידי מפגינים שפרצו לביתו, לכדו אותו והכו אותו נמרצות. על פי הדיווחים בנפאל, גורלו לא ברור.