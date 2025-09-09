ענת ליליאור חזרה לישראל באמצע אליפות העולם בשל בעיה רפואית – ותתמקד בהכנות לקראת סבב הצ’אלנגר היוקרתי בסוף החודש

הגולשת האולימפית הבכירה של ישראל, ענת ליליאור (25) ממכבי תל אביב, פרשה מאליפות העולם בגלישה המתקיימת בימים אלו באל סלבדור, בשל בעיה רפואית. נציין כי אליפות העולם הנוכחית אינה מהווה קריטריון למשחקים האולימפיים הקרובים.

ליליאור, שנחשבת כיום לשם החם ביותר בגלישה הישראלית, חזרה הבוקר לישראל לצורך טיפולים רפואיים, במטרה לשוב לכשירות מלאה עד סוף החודש. אז צפויה לה להשתתף בתחרות במסגרת סבב הצ’אלנגר היוקרתי – הרביעי שלה השנה – אליו מתקבלות חמש הגולשות הבכירות מכל יבשת.

רק לפני עשרה ימים רשמה הישג משמעותי כשזכתה במדליית זהב בתחרות ה־ABANCA PANTIN בספרד. הישג זה מצטרף למעמדה הבכיר: היא מדורגת כיום במקום הראשון באירופה, ונחשבת לספורטאית הישראלית הראשונה והיחידה שהגיעה אי פעם להתחרות בסבב הצ’אלנגר העולמי.

במערכת הספורט הישראלית הביעו ביטחון כי החזרה המהירה לטיפולים תאפשר לה להשתקם ולחזור במהרה לגלים, ולהמשיך את המסע המרשים שלה בזירה הבינלאומית