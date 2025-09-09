נפאל עולה בלהבות: לאחר שהממשלה הודיעה על הגבלה של הרשתות החברתיות, המונים התעמתו עם שוטרים, עשרות נהרגו והממשלה מתפרקת

ההפגנות בנפאל הגיעו לנקודת רתיחה, לאחר שהממשלה ניסתה להגביל את הגישה במדינה לרשתות החברתיות, הפגנות ופרעות סוערות גרמו לממשלה לחזור מהחלטתה, אך מאוחר מידי.

פרעות ברחובות הבירה קטמנדו, ללא קרדיט.

לאורך הימים האחרונים, נקלעה נפאל לכאוס פנימי כמעט חסר תקדים. הממשלה הלאומית פעלה לקדם הגבלות על שורה של פלטפורמות רשת חברתיות כמו פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, וואטסאפ ו־X (לשעבר טוויטר).

הדור הצעיר זעם על ההגבלות, ומה שהגדירו רבים כ"הגבלה של חופש הביטוי וזכויות הפרט". מאות אלפים יצאו לרחובות במה שהתפתח להפגנות קשות שהפכו גם הן לפרעות אלימות, תגובת המשטרה לא איחרה להגיע ולפחות 19 אזרחים נהרגו בעימותים כאשר עשרות נוספים פצועים.

שריפת בית ראש הממשלה, ללא קרדיט.

אמש הכריזה הממשלה כי תקפל את מדיניות הרשתות החברתיות המוצעת, אך הדבר לא עצר את הזעם הציבורי. המונים יצאו לרחובות, התעמתו עם כוחות השיטור ופרצו לבתיהם של המדינאים.

ביתו של ראש הממשלה הוצת על ידי המונים ועלה בלהבות, שרים רבים הותקפו בבתיהם, כאשר על פי דיווחים כוחות מיוחדים נאלצים למלט אותם במסוקים.

כלל נמלי התעופה המרכזיים במדינה נסגרו לטיסות ופעילות אוויריות, כולל הנמל המרכזי בקטמנדו. הבוקר לאחר האירועים הקשים, הודיע ראש הממשלה אולי שאראמה על התפטרותו, ובכך הכריז על התפרקות רשמית לממשלתו.