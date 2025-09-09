שירות האומנה בישראל מעניק ליווי מקצועי, תמיכה כספית ומשמעות עמוקה של שליחות. דווקא עכשיו, בימים של חוסר ודאות, הצטרפות לאומנה מהווה דוגמה חיה לערבות הדדית ושינוי חברתי אמיתי

בצל המלחמה והשינויים החברתיים, הצורך במשפחות אומנה בישראל מעולם לא היה בולט יותר. שירות האומנה של משרד הרווחה קורא למשפחות חדשות להצטרף ולהעניק לילדים סביבה חמה, יציבה ומשמעותית.

עו״ס עדי מקל, מנהלת שירות האומנה במשרד הרווחה, מסבירה: "בימי המלחמה, המהווים אתגר גדול ברמה הפרטית, המשפחתית והלאומית, ישנה חשיבות רבה למעטפת טיפולית מיטיבה ויציבה עבור ילדים שזקוקים למשפחות אומנה.

הילדים הללו זוכים להזדמנות נוספת להפוך לבוגרים שמקיימים חיים נורמטיביים, וזה בזכות משפחות מופלאות, שפותחות את ביתן וליבן לילדים שכה זקוקים לכך. אנחנו קוראים לכל מי שרואה עצמו מתאים למשימה חשובה זו – להצטרף ולתת לעוד ילדים את תחושת הבית, יציבות וביטחון".

ליווי ותמיכה לאורך כל הדרך

לאחר שהמשפחות מצטרפות, הן אינן נשארות לבד. שירות האומנה מעניק להן הכשרה מקצועית, תמיכה רגשית ומענה שוטף, כדי להבטיח שהן יוכלו להעניק לילד סביבה יציבה ומיטיבה.

לא רק קורת גג – תחושת שייכות

משפחות אומנה מספקות לילדים הרבה מעבר למקום מגורים: הן מעניקות תחושת שייכות, חיזוק וביטחון לטווח הארוך. עבור ילדים רבים מדובר בהזדמנות לשנות מסלול חיים ולהפוך לבוגרים עצמאיים ויציבים.

איך מצטרפים לאומנה?

תהליך ההצטרפות כולל ראיון אישי, ביקורי בית וקורס הכנה שמכין את המשפחות לאתגר ולשליחות. אין מודל אחיד – לכל משפחה מותאם התהליך שלה, בהתאם ליכולות ולצרכים. הקריטריון המרכזי הוא פתיחות, גמישות ויכולת להכיל ולאהוב ילד במשבר.

"הצעד הכי אמיץ וערכי"

זכי חרוב, מנכ"ל ארגון "שחר – שירותי אומנה", הזרוע הביצועית של משרד הרווחה מסביר: "משפחות שמתנדבות להפוך למשפחת אומנה עושות את הצעד הכי אמיץ וערכי שאפשר לעשות למען הילדים ומוליכות חברה שלמה לקראת עתיד טוב יותר. כל יום שבו ילד מרגיש שייך, אהוב ומוגן בתוך מערכת תומכת – הוא יום שמשנה חיים. גם הפרידה, לעיתים בלתי נמנעת, נעשית בליווי מקצועי כדי להבטיח שיבנה בסיס בטוח להמשך חייו."

שליחות בימים של חוסר ודאות

שירות האומנה בישראל מעניק ליווי מקצועי, תמיכה כספית ומשמעות עמוקה של שליחות. דווקא עכשיו, בימים של חוסר ודאות, הצטרפות לאומנה מהווה דוגמה חיה לערבות הדדית ושינוי חברתי אמיתי.