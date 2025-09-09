שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, ייפגש בקהיר עם ראש סבא"א, רפאל גרוסי, לאחר חודשים של סירוב איראני למגעים.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, ייפגש היום בבירת מצרים עם ראש סוכנות סבא"א, סוכנות המעקב הגרעיני של האו"ם. הפגישה מגיעה לאחר סירוב בן חודשים של איראן לקיים מגעים עם ראש סבא"א, אך כעת עם איום הסנקציות האירופאיות מעל ראשם נראה שאיראן מתקפלת.

המהלך מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר מדינות אירופה מאיימות בהטלת סנקציות נוספות על טהרן בשל המשך התקדמות תוכניתה הגרעינית והגבלת יכולת הפיקוח על מתקניה. נראה כי איום זה הביא את ההנהגה האיראנית לשנות קו ולבחון מחדש את יחסיה עם הסוכנות.

לאחר מבצע "עם כלביא" נגד איראן, הואשם ראש הסוכנות, רפאל גרוסי, בשיתוף פעולה עם ישראל על ידי ההנהגה האיראנית. וגורמים בכירים שיגרו איומים ישירים על חיו.

על פי דיווחי התקשורת הממלכתית באיראן, עראקצ'י וגרוסי יידונו "חידוש שיתוף הפעולה ההדדי" ובדרכים ל"פתרון חילוקי הדעות שנותרו פתוחים". עם זאת, פרשנים מדגישים כי עצם קיומה של הפגישה, לאחר חודשים של קיפאון ודחיות מצד טהרן, עשוי להעיד על רצון איראני להפיג לחצים בינלאומיים – ולו זמנית – נוכח האיומים הכלכליים המתגברים.

בסביבת ראש הסוכנות, מדווחים כי גרוסי מתכוון לדרוש בפגישה גישה לאתרי הגרעין שהותקפו על ידי ארה"ב וישראל, דבר אליו סירבה איראן בתוקף, לפחות עד כה.