ראש הממשלה לשעבר תקף בהקלטות את בן גביר וקיש; שר החינוך השיב בציוץ חריף: "נפתול בנט – נוכל פוליטי", ומבטיח: "הנושא יטופל בכלים משפטיים"

הקלטות שנחשפו בוואלה היום מכנס בכפר סבא של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הציתו סערה בזירה הפוליטית. בדבריו, שהוקלטו והודלפו, בנט לא חסך ביקורת חריפה על כמה מהשרים הבכירים בממשלה.

"בן גביר – השר הכושל ביותר"

בנט תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והגדיר אותו כ“שר המשטרה הכושל ביותר בתולדות המדינה”. לדבריו, בן גביר פירק צוות בין־משרדי שהצליח להוריד את שיעור הרציחות בחברה הערבית ב־30%, מה שהוביל להכפלת מספר מקרי הרצח מ־148 בשנת 2022 ל־298 בשנת 2023. “בניהול עסקי הוא היה מפוטר מיד – צריך להדיח אותו לא כי הוא קיצוני, אלא פשוט כי הוא כושל,” קבע בנט.

קיש משיב אש

גם שר החינוך יואב קיש עמד במוקד הביקורת. “אם שר החינוך קורא למנכ"ל שלו, ורוב העיסוק שלו הוא ‘תמנה את הפעיל הליכודניק הזה מנתניה לתפקיד’ – זה מה שקורה בפגישת עבודה שלהם. אבל עכשיו, פי־50, כשזה כל מה שמעסיק את השרים במשרדי החינוך, התחבורה, האנרגיה או הביטחון – אז אתה רוצה שומר סף,” אמר ראש הממשלה לשעבר.

"נפתול בנט – נוכל פוליטי"

השר קיש לא נשאר חייב והגיב בציוץ חריף בטוויטר: “נפתול בנט, גדול הנוכלים הפוליטיים, שוב משקר. הפעם הוא חצה קו אדום עם שקרים והכפשות שאין בינם לבין המציאות כל קשר. הנושא יטופל בכלים משפטיים – יש גבול לנוכלות.”