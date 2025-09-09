אחרי התבוסה של ממשלתו בהצבעת אי אמון בפרלמנט, בצרפת קוראים לנשיא מקרון לקבל את גזירת הדמוקרטיה ולהכריז על בחירות מיידיות

אחרי שממשלתו ספגה מפלה פוליטית, וראש הממשלה תחת מקרון צפוי להתפטר בפעם הרביעית תוך שנה בלבד, האדמה רועדת מתחת לרגליים של הנשיא מקרון. במערכת הפוליטית דורשים לצאת לבחירות חדשות ולקבל את הכרעת העם.

בית המחוקקים הצרפתי, מוצא עצמו, בפעם הרביעית בתוך שנה בלבד בכאוס פוליטי חסר תקדים. ראש הממשלה הרביעי תחת מקרון איבד את אמון הפרלמנט תוך כ-שנה בלבד.

הנשיא מקרון הפך פעם נוספת לבובת חבטות פוליטית, ולנשיא "ברווז צולע" ללא יכולת להשפיע עם מדיניות הפנים של צרפת.

יריביו הפוליטיים של מקרון קוראים לנשיא להכריז בהקדם האפשרי על בחירות בזק, על מנת לקבל את אמון העם בפרלמנט. במיוחד על רקע משברים פנימיים גוברים בתוך צרפת כמו חובות גדלים, ובעיות קשות כתוצאה מהגירה אסלאמית.

עוד באותו נושא שיקלי עוקץ את מקרון: אולי כדאי שתבדוק מה קורה אצלך בבית 21:47 | יאיר אמר 5 0 😀 👏

מארין לה פן, יריבתו המרכזית של מקרון, מנהיגת מפלגת הימים הלאומי הגדולה בצרפת, תקפה את הנשיא וקראה לו לאפשר תהליך דמוקרטי תקין, ולקבל את הכרעת הפלרמנט כנגדו.

"מר מקרון מחויב לשחרר את מעמדו כ"מנהיג הרוב בפרלמנט", ולחזור לעסוק בתפקיד נשיא צרפת" עקצה לה פן.

"כעת יש רק פתרון אחד, לצאת לבחירות ולקבל את הכרעת העם. מקרון יצר את המצב (הפוליטי) הזה, ועליו לקבל את ההשלכות". קבעה מנהיגת הימין.

לבסוף לה פן האשימה: "מקרון משתק את צרפת במידה ויסרב, וצרפת לא יכולה להישאר משותקת".