PITMASTER: חוויית בשרים כשרה ובלתי נשכחת. מופע חי עם 7 מנות, יין ובירה חופשי, אווירה מחשמלת וארבעה סניפים בישראל

ארוחת ערב שהיא הרבה מעבר לאוכל – מופע חי של בשר, עשן, קצב וקהילתיות סביב שולחנות אבירים. זה מה שמציעה רשת PITMASTER, שמביאה לישראל חוויית "משתה בשרים" יוצאת דופן.

חוויה שמתחילה עוד לפני הצלחת

כבר בהגעה לרחוב הקטן בפתח תקווה, שבו פועל אחד מארבעת הסניפים הפעילים – מרגישים מיד באווירה. עשרות אנשים ממתינים בסדר מופתי, מקשיבים להנחיות מנהל האירוע יהונתן. בקול רם הוא מבטיח שלוש שעות של חוויה ייחודית.

"אתם הולכים לחוות ארוחה שכוללת שבע מנות בשר משתנות שמוגשות בגלים אל השולחן, בליווי הנחיה של ה-Pitmaster – הדמות המרכזית שמובילה את הערב באנרגיה מטורפת, ידע נרחב על כל הנתחים, והומור. כל ערב, מופיע פיטמאסטר שונה עם משתה, מופע וחוויה שונים".

מה זה בעצם פיטמאסטר?

בעבר חפרו בור באדמה, הניחו בו בשר להתיישנות והוציאו אותו כמעדן. היום, הפיטמאסטר הוא תיאטרון קולינרי חי – ערב קרניבורי מובהק שמציע שבע מנות בשר המשתנות בכל ערב. בין המנות תוכלו למצוא:

פולדביף צלעות, אושפלאו, אסאדו נימוך בעישון ארוך, סינטה עסיסית, אנטריקוט שמנמן בצלייה על גחלים וחזה אווז בגלייז מתקתק – כל נתח עובר עישון (Low & Slow) או צלייה מיוחדת, עם תיבול מדויק. לצידם מוגשות תוספות, סלטים, בירה ויין אדום ללא הגבלה, קינוח ושתייה חמה.

בלי תפריט, עם הרבה הפתעות

ב-PITMASTER אין תפריט. כל ערב נבנה על פי החלטת הפיטמאסטר. באירוע שבו השתתפנו, ניהל את הערב השף והפיטמאסטר דן בלאיש – "איש מדהים חינני ומלא טוב". המנות הראשונות היו הפתעה מוחלטת, והאורחים סביב השולחן החליפו חוויות תוך כדי.

כשרות ואווירה ייחודית

כל הסניפים פועלים בכשרות מלאה – הסניף הירושלמי בכשרות מהדרין (בד"ץ הרב מחפוד) והשאר בכשרות רבנות מקומית. האווירה בכל ערב שמחה, משוחררת, עם מוזיקה שמתאימה לקצב הוצאת המנות. מדובר ביותר מארוחה – זו חוויה שנחרטת בזיכרון.

מה עומד מאחורי הרעיון?

"הרעיון של PITMASTER נולד מתוך אהבה גדולה לבשר ולאנשים – רצינו ליצור ערב שאי אפשר להישאר אדיש אליו," אומר כפיר גולדהמר, פיטמאסטר ואחד ממייסדי הרשת. "זה יותר ממסעדה, זה ערב קרניבורי שלם שכולל מופע, עשן, מוזיקה, ושולחן מרכזי אחד שמחבר את כולם".

צמיחה בישראל ובחו"ל

כיום פועלים ארבעה סניפים בישראל – פתח תקווה, ירושלים, אלונים ובאר שבע. בקרוב ייפתח סניף חמישי בארץ, ולראשונה גם שני סניפים מעבר לים: במיאמי ובניו יורק.

PITMASTER מצליחה לחבר בין עולם העישון המסורתי ליצירתיות ורוח ישראלית של שפע ושמחה – חוויה קרניבורית, כשרה ואיכותית שנשארת עם הסועדים הרבה אחרי שהביס האחרון נגמר.