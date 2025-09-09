גורם בטחוני ישראלי אומר לערוץ אל-חדת הסעודי על רקע התקיפות הלילה בסוריה: "מה ששלטון א-שרע לא מבין במשא ומתן, הוא יבין בכח. נכה בכל איום"

הערוץ הסעודי "אל-חדת'" דיווח היום ממקורותיו כי האתר הצבאי שהותקף אמש באזור חומס בסוריה היה מחסן טילים וציוד הגנה אווירית. לפי הדיווח, מדובר בטילים וציוד מתוצרת טורקיה, שהועבר לאחרונה לחומס. כך דיווח כתב העיתון "ישראל היום" שחר קליימן.

עוד באותו נושא במהלך הלילה: תקיפות בסוריה ובעזה במקביל 07:52 | דוד פרוידיגר 0 0 😀 👏

על רקע זה, גורם ביטחוני ישראלי צוטט בדיווח, באומרו כי השיח עם סוריה מתרכז בהסדרי ביטחון, וישראל תפעיל כוח בעת הצורך. הגורם אמר כי "סוריה מנסה להתחמק מהסדרים עקב לחץ חיצוני". הוא הדגיש: "סייענו לדרוזים בא-סווידאא' בשביל הדרוזים בישראל ולא התחייבנו לשום דבר. המצב הפנימי בסוריה שברירי מאוד, ואנחנו חוששים לביטחון שלנו. אנחנו מתעקשים על פירוז דרום סוריה. נכה בכל איום, לא משנה מהו והיכן הוא נמצא".

לדברי אותו גורם ישראלי שצוטט בערוץ הסעודי, "מה ששלטון א-שרע לא מבין במשא ומתן, הוא יבין בכוח. טורקיה מנסה להטריד אותנו ולגרור אותנו לעימות צבאי. אם ניאלץ, נפנה למבצע צבאי גדול בסוריה. אנחנו לא חוששים מטורקיה, אבל לא רוצים בעימות".