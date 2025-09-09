סער הודה לראש ממשלת קרואטיה על התמיכה בישראל והבהיר כי ישראל לא תתפשר על ביטחונה – בעוד מחוץ ללשכה הפגינו עשרות פעילים אנטי־ישראלים.

שר החוץ גדעון סער נפגש היום (ראשון) בזאגרב עם ראש ממשלת קרואטיה אנדריי פלנקוביץ'. הפגישה התקיימה בלשכת ראש הממשלה וכללה תחילה שיחה בארבע עיניים, ולאחריה דיון מורחב בהשתתפות צוותים משני הצדדים.

במרכז הפגישה עמדו היחסים הבילטרליים בין ישראל לקרואטיה לצד המצב במזרח התיכון, ובעיקר המלחמה מול חמאס ברצועת עזה. השר סער הודה לפלנקוביץ' על תמיכת ממשלת קרואטיה בישראל בתקופה הקשה שלאחר מתקפת ה־7 באוקטובר, והדגיש את מחויבותו לחיזוק הקשרים בין המדינות.

"ישראל הותקפה בכל החזיתות"

סער התייחס במפגש למצב הביטחוני בעזה ואמר כי ישראל פועלת לסיים את המלחמה בהתאם להצעת הנשיא טראמפ ולעקרונות שאישר הקבינט הביטחוני. הוא ציין את הפיגוע הקטלני שאירע אתמול בירושלים ואת המשך ירי הרקטות מעזה על יישובי הדרום, והבהיר: "ישראל היא המדינה שהותקפה בשנתיים האחרונות בכל החזיתות – היא איננה התוקפן."

עוד באותו נושא סער אוסר את כניסת השרות הספרדיות: "רטוריקה נוטפת שינאה" 10:46 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

עוד אמר השר כי אויבי ישראל, בראשות איראן, פועלים על פי תוכנית ארוכת טווח להשמיד את ישראל באמצעות מתקפות סימולטניות ממספר חזיתות. "ישראל רוצה בשלום," הדגיש סער, "אך לא תוכל להתפשר על ביטחונה וביטחון אזרחיה."

מחוץ ללשכת ראש הממשלה

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . WhatsApp Video 2025 09 09 At 10.46.15

בזמן קיום הפגישה התאספו מחוץ למשרד ראש הממשלה שבזאגרב עשרות מפגינים אנטי־ישראלים שנשאו שלטים וקראו קריאות מחאה נגד מדיניות ישראל בעזה.