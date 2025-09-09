מחמוד מאיימת להשעות ויזות למדינות שלא יקבלו חזרה מהגרים – מהלך תקיף שמעורר עניין במיוחד לנוכח מינויה כאישה המוסלמית הראשונה בתפקיד בכיר בממשל

שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד מציבה קו קשוח מול מדינות שמסרבות לשתף פעולה בהחזרת מהגרים. בראיון שפורסם לראשונה ב־The Independent, אמרה מחמוד כי בריטניה תשקול להשעות מתן ויזות למדינות שלא יקבלו חזרה את אזרחיהן המגורשים.

לדבריה, מדובר בכלי חיוני להתמודדות עם אתגרי ההגירה הבלתי חוקית דרך "הסירות הקטנות" ולהבטיח שבריטניה לא תהפוך למקלט למי שמדינות מוצאם אינן מוכנות לקבלם. הצעד משתלב במדיניות רחבה יותר של ממשלת הלייבור, הכוללת תיאום עם מדינות ה־Five Eyes (ארה"ב, קנדה, אוסטרליה וניו זילנד) במאבק נגד מהגרים בלתי חוקיים.

למה זה מפתיע?

כפי שפרסמנו ב"סרוגים", המינוי של מחמוד עצמו עורר הדים רחבים. ראש הממשלה קיר סטארמר מינה את שבאנה מחמוד – מוסלמית אנטי־ישראלית – לשרת הפנים של בריטניה, ובכך מיצב אותה כאישה המוסלמית הראשונה בתפקיד כה בכיר בממשלה הבריטית, לאחר שכיהנה זמן קצר כשרת המשפטים. המינוי, שנחשב לצעד היסטורי, מעלה שאלות על הכיוון שאליו פונה אנגליה, לנוכח עמדותיה הידועות.