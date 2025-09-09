גרטה טונברג טענה כי ספינתה במשט לעזה הופצצה על ידי מל"ט, אך תוניסיה ומדינות האזור הכחישו כל פעילות אווירית חריגה. ספינות מסחר סמוכות דיווחו כי לא זוהתה תקיפה.

פעילת האקלים השבדית, גרטה טונברג, שהפכה מאז תחילת המלחמה לדמות בולטת בפעילות אנטי-ישראלית, עוררה סערה חדשה הלילה. טונברג פרסמה ברשתות החברתיות סרטונים שבהם טענה כי ספינתה, "המשפחה", המשתתפת במשט לעזה, הותקפה מהאוויר. לדבריה, מל"ט שיגר פצצה שפגעה בסיפון וגרמה לפיצוץ ולדליקה.

על אף ההד הציבורי הרחב שעוררו טענותיה, מדינות האזור הכחישו באופן חד-משמעי את האפשרות שהתרחשה תקיפה. תוניסיה, שבקרבת חופיה שט כעת המשט, מסרה כי מערכות האבטחה והבקרה הימיות שלה לא זיהו כל תנועה חריגה של כלי טיס באזור. עוד הוסיפו גורמים ביטחוניים במדינה כי לא היו מאפשרים פגיעה בשטחם הריבוני או בכלי שיט אזרחי הפועל במימיהם.

גם גורמי שיט אזרחיים, בהם ספינות מסחר ומשא ששהו באזור באותה עת, דיווחו כי לא נצפתה כל פעילות אווירית העלולה להסביר את טענותיה של טונברג. "לא היה כל רמז להפצצה אווירית," מסר קפטן של אחת הספינות לאמצעי תקשורת אירופיים.

עוד באותו נושא שיא חדש למשבר המדיני: ספרד מחזירה את השגרירה מישראל 17:30 | יאיר אמר 16 0 😀 👏

המשט שבו משתתפת טונברג מצטרף לשורת ניסיונות בינלאומיים קודמים "לשבור את המצור" על רצועת עזה. משטים דומים בעבר הסתיימו בעימותים עם חיל הים הישראלי, בהחזרתם לנמלים שונים או בהחרמות של כלי השיט.

גם במהלך המשטים הקודמים, טענו המשתתפים פעמים רבות, כי ישראל מנסה לפגוע בכלי השיט ובהם. כאשר רבות מהטענות הוכחשו גם הן על ידי מדינות באזור.