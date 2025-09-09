בפגישה עם חבר הקונגרס מצ’ייס טראמנט הדגיש דגן את חשיבות ההתיישבות בשומרון ואת הסכנה שבהקמת מדינה פלסטינית, וקיבל התחייבות לתמיכה בריבונות

בשובו מביקור מדיני בהונגריה פתח ראש מועצת שומרון יוסי דגן במרתון פגישות זום עם חברי קונגרס, סנאטורים ובכירים בממשל האמריקני. מטרת המפגשים הייתה לגייס תמיכה בינלאומית לריבונות ישראלית על כלל המרחבים ביהודה ושומרון ולהתריע מפני היוזמה שמקדם השמאל ל”החלת ריבונות בגושים” בלבד – מהלך שלדבריו משמעו הקמת מדינה פלסטינית ברוב שטחי יו”ש. במהלכם הציג דגן מפות מפורטות, הדגיש את חשיבות ההתיישבות בשומרון כקו ההגנה הראשון של ישראל מאז אירועי 7.10, והזהיר כי הקמת מדינה פלסטינית תהווה איום כבד על ביטחון ישראל ועל היציבות האזורית ותעצים את הטרור.

יממה לאחר מכן אירח דגן את חבר בית הנבחרים מצ’ייס טראמנט (פלורידה) לסיור בשומרון. במהלך הסיור הציג בפניו את מפות הריבונות והדגיש את הצורך בהחלתה ומניעת מדינה פלסטינית.

בסיור אמר טראמנט:

“לעולם לא יהיה פירוד בין ארצות הברית לישראל. אני כאן כדי לומר לכם שאתם לא לבד. אנחנו כאן כדי לעבור את זה אתכם. אנחנו רוצים לדחוף לעבר ריבונות אמיתית. הרעיון הזה של פתרון שתי מדינות פשוט לא יעבוד כאן, זוהי האדמה של ישראל. ואנחנו הולכים לקחת חלק ולדרוש זאת.”

דגן הודה לו על התמיכה:

“זה כבוד עבורנו לארח אותך בשומרון, ארץ התנ”ך… אנחנו יחד עם אותם ערכים עבור הצדק ההיסטורי בעולם… אני מאוד מעריך את התמיכה שלך בנושא הריבונות על יהודה ושומרון, במיוחד בימים לא פשוטים אלה, בהם הנשיא מקרון ומנהיגים בורים אחרים יוצרים מצב שעלול להחריב אותנו כאן.