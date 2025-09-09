פרשה חמורה נחשפה הבוקר, כאשר המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הודיעה על מעצרם של חמישה חשודים – בהם קציני משטרה בהווה ובעבר וכן אזרח נוסף – בחשד שהעבירו מידע מסווג למשפחת פשע מוכרת, בתמורה לטובות הנאה.
המעצרים בוצעו לאחר חקירה סמויה ומורכבת שנוהלה בצוות חשיפה של המחלקה, בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל מיחידת להב 433 (יאחב"ל) במשטרה. על פי החשד, הקצינים והאזרח פעלו לאורך זמן במטרה לספק למשפחת הפשע מידע רגיש שהגיע לידיהם במסגרת תפקידם.
בין החשדות המיוחסים להם: עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות.
החשודים יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. במקביל, הוקם צוות חקירה משותף של המחלקה לחקירות שוטרים ומשטרת ישראל, במטרה להעמיק את הבדיקה בפרשה ולמנוע זליגת מידע רגיש נוסף לגורמים עברייניים.
משרד המשפטים הדגיש כי החקירה נמשכת, והוסיף כי מדובר במקרה חמור הפוגע באמון הציבור במערכת אכיפת החוק.
זרובבל שוונץ
מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה ? קציני משטרה מושחתים כמו גם הפוליטיקאים וראש הממשלה בראשם מושחתים. הלארגנטינה דמינו ?10:22 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר