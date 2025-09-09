נתוני הרייטינג של ערוצי החדשות מראים היום (שלישי) כי 'חדשות 12' מובילה בפער ניכר על פני שאר הערוצים. מיד אחריה, בדומה לנתוני עבר, ניצבת התוכנית 'הפטריוטים' של ערוץ 14 במקום השני, ששוב מוכיח שבכל מה שקשור לאקטואליה הוא מנצח בפער את רשת 13 וכאן 11.
אתמול (שני), בעקבות הפיגוע הרצחני בירושלים, כל ערוצי הטלוויזיה ביטלו את לוח השידורים הרגיל ושודרו שידורים מיוחדים של חדשות בלבד.
בפריים טיים, 'חדשות 12' השיגה את נתון הרייטינג הגבוה ביותר עם 14.2%. במקום השני ניצבה 'חדשות 14' עם 7.7%. אחריה, 'חדשות 13' עם 5.8%, ואילו 'חדשות 11' רשמה 3%. הערוץ 'i24News' קיבל 0.6%.
ברצועת החדשות המורחבת, המצב נשמר: 'החדשות המורחב' של קשת 12 השיג 12.1%, בעוד ש'הפטריוטים' בערוץ 14 קיבל 7.3%. אחריו, 'חדשות מורחב' של רשת 13 עם 3.5%, ואילו 'חדשות מורחב' של כאן 11 השיג 2.6%.
ברצועת השעה 18:00, 'שש עם ירון אברהם' (קשת 12) הובילה עם 9%. אחריה, 'ריקלין ושות" בערוץ 14 עם 4.2%, ו'מוריה וברקו' (רשת 13) רשמה 3.3%. 'כאן בשש' עם מאיה ראכלין קיבלה 1.3%.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים