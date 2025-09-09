שר הביטחון כ"ץ הנחה להטיל סנקציות אזרחיות על תושבי הכפרים מהם יצאו המחבלים אתמול. בין היתר: הרס כל המבנים הלא חוקיים ושלילת היתרי כניסה לישראל

לאור הפיגוע אמש בצומת רמות, שר הביטחון ישראל כ"ץ הוציא הודעה לפיה הוא הנחה להטיל סנקציות אזרחיות על קרובי משפחה ותושבי הכפרים של המחבלים שביצעו אמש את הפיגוע הרצחני בירושלים. במסגרת הנחייתו קרא להרוס כל מבנה בכפרים הללו שאיננו חוקי ולשלול 750 רישיונות תעסוקה והיתרי כניסה לישראל. זאת בהתאם להמלצת מערכת הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן.

עוד באותו נושא צפו: כוחות צה"ל מיפו את בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע 08:32 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כזכור, אמש, שעות לאחר הפיגוע הוציא שר הביטחון את ההודעה הבאה לפיה לפיגוע יהיו השלכות קשות:

"אני כואב את הרצח המתועב של שישה אזרחים חפים מפשע בידי בני עוולה בפיגוע הטרור הבוקר בירושלים. לפיגוע המתועב הזה יהיו השלכות קשות ביותר ומרחיקות לכת. נרדוף את הטרור בכל מקום. כפי שהכרענו את הטרור הפלסטיני במחנה הטרור ג'נין ובמחנות הטרור בצפון השומרון – כך נעשה בקרוב במחנות טרור", אמר השר אתמול.

הבוקר פורסם כי במהלך הלילה מיפו כוחות צה"ל את בתי המחבלים שעשו את הפיגוע מתוך כוונה עתידית להרוס אותם.