שקמה ברסלר מגיבה לדבריו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לפיהם בזכות רפורמת הנשק שלו אזרחים חיסלו אמש את המחבלים מהפיגוע הרצחני בירושלים.
ברסלר כתבה כי "עד שבן גביר התחיל לחלק נשק בלי הכרה, היו הרבה פחות נרצחים בתוך מדינת ישראל. העובדה שהם מדברים על זה כהצלחה לא מפתיעה. זו המטרה שלהם".
כאמור, אתמול אחרי פגוע הירי הרצחני בירושלים בו נרצחו שישה בני אדם על ידי שני מחבלים ערבים, השר איתמר בן גביר הגיע לזירת הפיגוע והתייחס לרפורמת הנשק שהוא העביר. בן גביר ייחס את חיסול המחבלים לכך שישנם המון אזרחים שנושאים נשק, ועורר ביקורת רבה עליו.
מה דעתך בנושא?
רחל
שקמה המוח שלך נדפק לגמרי לא מרחמת עליך, את אישה אכזרית!!! נרצחו 6 יהודים על כלום ואת אומרת כאלה שטויות!09:39 09.09.2025
חרדי
מי שעצר את הפיגוע היה אברך חרדי משתמט,הבנים של המחבלים מקבלים סיוע מהמדינה לפי החוק,ואילו הבן של החרדי המשתמט כלולים הסנקציות של היועמ''ש ובג''ץ פקידים שמאלנים הזויים09:44 09.09.2025
לודי
כמה שאתה צודק, נמאס כבר מעצימת העיניים הזו.09:48 09.09.2025
עמחת
בתגובה ל: חרדי
הוא לא משתמט, הוא משרת בצבא. והוא נהנה מכל ההטבות כי הוא משרת בצבא. את תקרא לחיילים שלנו משתמטים. כל הכבוד לחרדים החייל ולכול החיילים.10:03 09.09.2025
אלי
מקומה של שיקמה או בכלא או בעזה09:55 09.09.2025
אוזנה שלמה
צודק במאה אחוז ,ואל תתייחסו לעץ השקמה שנמצת בנבילה ,היא עוד נמצאת בארץ ?09:54 09.09.2025
אוכלת נבלות
מה אתם מפרסמים את השטויות שלה? אין פה שום חדשות.09:59 09.09.2025
