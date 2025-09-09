שקמה ברסלר מגיבה לדבריו של השר איתמר בן גביר, לפיהם בזכות רפורמת הנשק שלו אזרחים חיסלו אמש את המחבלים מהפיגוע הרצחני בירושלים

ברסלר כתבה כי "עד שבן גביר התחיל לחלק נשק בלי הכרה, היו הרבה פחות נרצחים בתוך מדינת ישראל. העובדה שהם מדברים על זה כהצלחה לא מפתיעה. זו המטרה שלהם".

כאמור, אתמול אחרי פגוע הירי הרצחני בירושלים בו נרצחו שישה בני אדם על ידי שני מחבלים ערבים, השר איתמר בן גביר הגיע לזירת הפיגוע והתייחס לרפורמת הנשק שהוא העביר. בן גביר ייחס את חיסול המחבלים לכך שישנם המון אזרחים שנושאים נשק, ועורר ביקורת רבה עליו.