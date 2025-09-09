כוחות צה״ל הרסו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בצומת אלחאדר בו נרצח אזרח ישראלי ונפצעו נוספים

כוחות צה״ל מחטיבת יהודה וכוחות מיחידת יהל״ם, פעלו הלילה בבית עווא להריסת ביתו של המחבל תאבת מוחמד מסאלמה.
יחד עם מחבלים נוספים, ביצע המחבל פיגוע ירי בצומת אלחאדר ב-11 בדצמבר 2024.

תיעוד הריסת בית המחבל. (צילום: דו"צ)

בפיגוע נרצח יהושע אהרן טוביה שמחה ז״ל בן ה-12, ונפצעו שלושה אזרחים נוספים.