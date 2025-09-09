כוחות צה״ל הרסו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בצומת אלחאדר בו נרצח אזרח ישראלי ונפצעו נוספים
כוחות צה״ל מחטיבת יהודה וכוחות מיחידת יהל״ם, פעלו הלילה בבית עווא להריסת ביתו של המחבל תאבת מוחמד מסאלמה.
יחד עם מחבלים נוספים, ביצע המחבל פיגוע ירי בצומת אלחאדר ב-11 בדצמבר 2024.
בפיגוע נרצח יהושע אהרן טוביה שמחה ז״ל בן ה-12, ונפצעו שלושה אזרחים נוספים.
JO
מעט מידי ומאוחר מידיי09:34 09.09.2025
שקד
בתגובה ל: JO
זה לא נקרא 'להרוס בית' אולי הזיקו לבית אבל הוא לא הרוס10:00 09.09.2025
