בשל טיפול בחפץ חשוד באזור רחוב סלמה בתל אביב, הבוקר (שלישי) הודיעה חברת תבל, מפעילת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן, על שינויים זמניים במסלול הקו. על פי ההודעה, קו ה-R1 יפעל במסלול מקוצר עד להודעה חדשה.
מסלול מקוצר של הקו האדום
קו ה-R1 יסיע כעת בשני מקטעים נפרדים:
- בין בת ים לתל אביב: הקו יפעל בין תחנת הקוממיות בבת ים ועד תחנת העצמאות בתל אביב, בשני הכיוונים.
- בין תל אביב לפתח תקווה: הקו יפעל מתחנת אלנבי בתל אביב לתחנה המרכזית בפתח תקווה, בשני הכיוונים.
הנוסעים מתבקשים לשים לב כי קו ה-R3 פועל כרגיל וללא שינוי.
חברת תבל מסרה כי היא מביעה צער על אי הנוחות הזמנית ומסרה כי תעדכן בהמשך עם החזרה לשגרה.
