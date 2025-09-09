ח"כ צבי סוכות מאיים בתביעת דיבה נגד אייל ברקוביץ' שטען אמש בתכניתו בחדשות 13 כי הוא וסמוטריץ' היו עם ג'ריקנים בדרך לשרוף בתי ערבים

בתוכנית "מוריה וברקו" בערוץ 13 טען אמש אייל ברקוביץ כי סוכות וסמוטריץ' היו "עם ג'ריקנים בדרך לשרוף מקומות של ערבים". ח"כ צבי סוכות הודיע בתגובה כי בכוונתו להגיש תביעה בגין הוצאת דיבה.

ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) הודיע הבוקר (שלישי) כי בכוונתו להגיש תביעה משפטית נגד אייל ברקוביץ, בעקבות דברים חמורים שהשמיע האחרון אתמול בתוכניתו "מוריה וברקו" בערוץ 13.

ברקוביץ טען בשידור כי ח"כ צבי סוכות ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' היו "עם ג'ריקנים בדרך לשרוף מקומות של ערבים" ואף הוסיף כי ציוץ "נקמה" של סוכות לאחר הפיגוע הרצחני בצומת רמות משמעו קריאה "ללכת להרוג חפים מפשע ביהודה ושומרון".

אמירות אלו הגיעו שעות ספורות לאחר הפיגוע הקטלני אתמול, שבו נרצחו שישה אזרחים חפים מפשע ונפצעו עשרות, לאחר שמחבלים פתחו באש לעבר אנשים שעמדו בתחנת אוטובוס בצומת רמות. עם היוודע דבר הפיגוע כתב סוכות ברשת "איקס" את המילה "נקמה", ציוץ שעורר סערה והפך למוקד להתקפה חריפה מצדו של ברקוביץ.

סוכות ציין כי בכוונתו לתבוע את ברקוביץ בשל דברי השקר שהשמיע, כאשר טען כי "היה עם ג'ריקנים בדרכו לשרוף מקומות של ערבים" – דבר שמעולם לא התרחש.

ח"כ צבי סוכות: "אייל ברקוביץ' בחר להמציא סיפור שקרי שלא היה ולא נברא. מי שחושב שיוכל לייחס לי עובדות שקריות מבלי לשלם ע"כ מחיר, יגלה בבית המשפט שטעה".