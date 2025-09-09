על רקע המערכה המתמשכת ברצועת עזה, צה"ל קורא הבוקר באופן רשמי לכל תושבי העיר עזה להתפנות ממנה לקראת כיבושה הצפוי של העיר.
בהודעה שהופצה לתושבים, נכתב כי "צה"ל נחוש להכריע את חמאס ויפעל במרחב העיר עזה בעוצמה רבה". כחלק מהאזהרה, נקראו התושבים להתפנות "מיד דרך ציר אלרשיד אל המרחב ההומניטרי במוואסי".
ההודעה מסתיימת באזהרה מפורשת: "הישארות במרחב מסוכנת מאד".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
ציפור
מכת מוות בינלאומי לישראל08:20 09.09.2025
מרוצה מאוד
מתי אפשר להתחיל לקנות שם שטחים?08:28 09.09.2025
אהרון יעקב
אלוהים יברך את כל חיילי צה''ל סדיר קבע מילואים מי יתן תחזרו כולכם לבתיהם בריאים שלמים אוהבים אתכם בהצלחה08:24 09.09.2025
ציפור
מכת מוות בינלאומי לישראל08:20 09.09.2025
