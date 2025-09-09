על רקע המערכה המתמשכת ברצועת עזה, צה"ל קורא הבוקר באופן רשמי לכל תושבי העיר עזה להתפנות ממנה לקראת כיבושה הצפוי של העיר.

בהודעה שהופצה לתושבים, נכתב כי "צה"ל נחוש להכריע את חמאס ויפעל במרחב העיר עזה בעוצמה רבה". כחלק מהאזהרה, נקראו התושבים להתפנות "מיד דרך ציר אלרשיד אל המרחב ההומניטרי במוואסי".

ההודעה מסתיימת באזהרה מפורשת: "הישארות במרחב מסוכנת מאד".