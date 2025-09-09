קרוב ליממה מהפיגוע הקשה שאירע אמש בצומת רמות בירושלים בו נרצחו שישה יהודים, בבתי החולים בבירה עדיין מאושפזים פצועים גם הבוקר.
מהמרכז הרפואי הדסה נמסר כי 8 מנפגעי הפיגוע בשכונת רמות עדיין מאושפזים בבתי החולים בהר הצופים ובעין כרם. מתוכם מאושפזים 2 במצב בינוני ו – 6 במצב קל. זאת לאחר שחרורם של כ-25 נפגעים במצב קל ונפגעי חרדה שפונו אתמול לטיפול.
בנוסף, בבית החולים שערי צדק מדווחים על 2 פצועות מורדמות ומונשמות במצב קשה אך יציב. נוסף עליהן מאושפזים 4 פצועים במצב בינוני שנותחו במהלך הלילה. מעל 30 נפגעי חרדה נוספים הגיעו במהלך היממה האחרונה לבית החולים במוקד לרפואה דחופה נפשית שנפתח בבית החולים.
