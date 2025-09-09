לפי דיווחים זרים בוצעו הלילה תקיפות של צה"ל במספר יעדים ואיזורים בסוריה בהם הושמדו תשתיות ומצבורי נשק במקביל, צה"ל המשיך להקריס בניינים בעזה

ע"פ דיווחים ערביים צה"ל תקף הלילה באיזור חומס, לטקיה ותדמור בסוריה. עיתונאים מקומיים דיווחו על תקיפות חסרות תקדים ביחס לחודשים האחרונים. עם זאת, בישראל לא התייחסו לתקיפה באופן רשמי. שר החוץ הסורי גינה את התקיפות ואמר כי מדובר בפגיעה בביטחון האזורי והפרת הריבונות של המדינה. על פי דיווחים שונים הותקפו בין היתר מאגרי נשק ותחמושת. כמו כן נמסר על נפגעים בתקיפות.

תקיפות גם בעזה

בתוך כך, צה"ל המשיך הלילה לתקוף גם ברצועת עזה והמשיך בהשמדת מבנים רבי קומות. באיזור השעה 23:00 הלילה הושמד מבנה נוסף.

בהודעה שפרסם דובר צה"ל זמן קצר לאחר מכן נכתב:

צה"ל תקף לפני זמן קצר, בהובלת פיקוד הדרום, בניין רב קומות ששימש את ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה.

במבנה מוקמו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס, ששימשו לקידום ולביצוע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב.

מתחת למבנה הוקמה תשתית תת-קרקעית ששימשה כמתחם לריכוז מחבלי ארגון הטרור חמאס, ממנה מחבלי הארגון מקדמים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב.

טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.

ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, ועושים שימוש צבאי במוסדות אזרחיים בכסות האוכלוסייה באזור.

צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה.