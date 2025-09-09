שר הביטחון ישראל כ"ץ ממשיך לאיים: לאחר שאיים אתמול על כך שסופת הוריקן תכה את עזה, כעת מפרסם השר ציוץ ברשת הטוויטר ובו אומר כי "סופת ההוריקן היכתה אתמול בעזה בעוצמה חסרת תקדים. 30 בנייני טרור רבי קומות הותקפו ונהרסו ועוד עשרות רבות של מטרות טרור הופצצו והושמדו, לסיכול תשתיות התצפית והטרור ופילוס הדרך לכוחות המתמרנים.
אם מחבלי החמאס לא יניחו את הנשק וישחררו את כל החטופים – הם יושמדו ועזה תיחרב".
בדבריו גם שיתף השר סרטון מהשמדת אחד מהבניינים בעזה.
אגב, יש לציין כי אתמול ראש הממשלה נתניהו אמר בסרטון שפרסם כי הושמדו בעזה מעל 50 מבנים בימים האחרונים, בעוד כאן השר מתייחס ל – 30 בלבד שהושמדו אתמול.
ממשלת שמד ... הצהרות נבובות ... בפועל הם לא מראים את הפרצוף שלהם באף הלוויה , לא מבקרים באף שבעה , שולחים את הילדים שלהם לחו"ל, ואפילו רוכשים להם דירות בבריטניה וארה"ב .... ממשלה רקובה עד יסוד עם הנהגה שהסרחון שעולה ממנה מגיע עד לב השמים ...
כן ... שמענו .... אותך ... את מושחתיהו... את טראמפ ... בתחלאס , אתם לא מעיזים להראות את הפרצוף שלכם באף לוויה ....07:51 09.09.2025
רק כיתור חמאס בעזה יכול להביא לשחרור כל החטופים ולחיסולו חמאס, כחמאס מסרב גם לעסקה המלאה של טראמפ-לשיקומו!
