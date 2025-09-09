שר הביטחון כ"ץ הבוקר: "סופת ההוריקן היכתה אתמול בעזה באופן חסרת תקדים", ומאיים: "אם החמאס לא שחרר את החטופים – עזה תיחרב"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ממשיך לאיים: לאחר שאיים אתמול על כך שסופת הוריקן תכה את עזה, כעת מפרסם השר ציוץ ברשת הטוויטר ובו אומר כי "סופת ההוריקן היכתה אתמול בעזה בעוצמה חסרת תקדים. 30 בנייני טרור רבי קומות הותקפו ונהרסו ועוד עשרות רבות של מטרות טרור הופצצו והושמדו, לסיכול תשתיות התצפית והטרור ופילוס הדרך לכוחות המתמרנים.

אם מחבלי החמאס לא יניחו את הנשק וישחררו את כל החטופים – הם יושמדו ועזה תיחרב".

בדבריו גם שיתף השר סרטון מהשמדת אחד מהבניינים בעזה.

אגב, יש לציין כי אתמול ראש הממשלה נתניהו אמר בסרטון שפרסם כי הושמדו בעזה מעל 50 מבנים בימים האחרונים, בעוד כאן השר מתייחס ל – 30 בלבד שהושמדו אתמול.