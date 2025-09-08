במחוז ירושלים פתחו הערב (שני) בחקירת אירוע אלים בגן סאקר בירושלים, שבו נדקר ילד כבן 13 במהלך משחק כדורגל.
הילד נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים כשהוא סובל מפציעות חודרות.
מחקירה ראשונית עלה כי במהלך המשחק התפתחה קטטה בין מספר קטינים, שבמהלכה שלף אחד מהם חפץ חד ודקר את הקורבן.
שוטרי תחנת לב הבירה שהוזעקו למקום פתחו בסריקות ועיכבו לחקירה ילד כבן 12, בחשד למעורבות במעשה. החשוד הועבר להמשך טיפול וחקירה בתחנת המשטרה. החקירה נמשכת.
קוקה
דעתי היא, כי איזה ילד יהודי נורמטיבי אשר משחק כדורגל עם חבריו יגיע למגרש חמוש בסכין ?? אז אנא אל תגידו לנו שצריכים הסדר מדיני ולא שתי מדינות ולא דו...
דעתי היא, כי איזה ילד יהודי נורמטיבי אשר משחק כדורגל עם חבריו יגיע למגרש חמוש בסכין ?? אז אנא אל תגידו לנו שצריכים הסדר מדיני ולא שתי מדינות ולא דו לאומי ולא בטיח. אם זה הילד מה קורה עם אחיו הגדולים ואביו? חברים יקרים,אם יש לכם דרך נא לפרסם בעולם הרחב היכן וליד מי אנו מתגוררים ועשו טובה גדולה לעצמכם ולעם ישראל, תתפללו. תתפללו. אין לנו איך לפתור את הברוך הזה. זו אינה סוגיה פוליטית וכדומה. רק ה' יכול להציל אותנו. הם כאן, בכל מקום. בסופר,בבנין, בית מרקחת גני ילדים,מרפאות ובתי חולים. הם לא צפויים ואנו בסכנת חיים מיידית. תתפללו.המשך 22:49 08.09.2025
