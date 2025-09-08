במחוז ירושלים פתחו הערב (שני) בחקירת אירוע אלים בגן סאקר בירושלים, שבו נדקר ילד כבן 13 במהלך משחק כדורגל.

הילד נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים כשהוא סובל מפציעות חודרות.

מחקירה ראשונית עלה כי במהלך המשחק התפתחה קטטה בין מספר קטינים, שבמהלכה שלף אחד מהם חפץ חד ודקר את הקורבן.

שוטרי תחנת לב הבירה שהוזעקו למקום פתחו בסריקות ועיכבו לחקירה ילד כבן 12, בחשד למעורבות במעשה. החשוד הועבר להמשך טיפול וחקירה בתחנת המשטרה. החקירה נמשכת.