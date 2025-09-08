כוחות כיבוי האש הוזעקו לנמל התעופה העמוס בלונדון בעקבות חשד לחומרים מסוכנים; הרשויות מדגישות כי שאר הטרמינלים ממשיכים לפעול כרגיל

דיווח בלונדון על התראת פינוי שהופעלה בטרמינל 4 בנמל התעופה הית'רו שבלונדון. על פי הדיווח הנוסעים בטרמינל נדרשו להתפנות, זאת בעקבות דיווח על חשד לאירוע שבו מעורבים חומרים מסוכנים.

מחלקת כיבוי האש בלונדון מסרה כי צוותיה הוזעקו למקום בעקבות "אירוע פוטנציאלי של חומרים מסוכנים". בהודעה נמסר כי הפינוי בוצע "מטעמי זהירות יתר", ולא נמסרו פרטים על נפגעים או על מידת הסיכון.

עוד באותו נושא ראש העיר המוסלמי של לונדון דורש: "להכיר במדינה פלסטינית" 14:36 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

מדובר בטרמינל מהעמוסים ביותר באירופה, אולם הרשויות הדגישו כי כל שאר הטרמינלים בנמל התעופה ממשיכים לפעול כרגיל. הנהלת השדה קראה לנוסעים שלא להגיע בשלב זה לטרמינל 4.