במהלך הלווייתה של שריתה מנדלסון הי"ד, שנרצחה הבוקר (שני) בפיגוע בדרכה לעבודה, השתתפה שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק כנציגת הממשלה, זאת לבקשת המשפחה.
בדבריה ספדה סטרוק לשריתה:"שריתה היקרה, כל יהודי שנהרג על קידוש ה' זה כאב עצום. יהודייה כמוך, לא הכרתי אותך בכלל בחייך אבל רק ממעט הזמן שהמתנו כאן ללוויה שלך, למדתי איזו אישה גדולה היית, איזו אישה שבחרה להשקיע בבניין הארץ, בהקמת היישוב ביתר, בחינוך הנוער בתנועת הנוער בני עקיבא, בבניין המשפחה, את בחרת, שריתה, להשקיע בדברים הכי נכונים."
"בחרת לעבוד במקום של חינוך, במקום בו מגדלים את הפירות המשובחים ביותר של העם הזה, את פירות ההילולים של בני עקיבא, היית חלק מתנועה גדולה ומפוארת וגם הבוקר היית בדרכך לעבודה בבני עקיבא. בדרך הזו השיגה אותך יד המרצחים."
"את, שריתה, לעולם לא היית מוסרת את פאתי ירושלים לידיים זרות, לשלטון זר, בטח לא לידיים של מרצחי הרשות הפלסטינית שהשיגו אותך הבוקר. את ודאי לא היית מוותרת על חבלי הארץ שלנו, בטח לא כדי להקים שם מעוזי טרור, אבל אנחנו עם אחד, בספינה אחת אנחנו, ואת חטאי העבר של אוסלו כולנו משלמים".
"30 שנה אחרי, עדיין חטאי אוסלו ממשיכים להכות בנו ולהפיל בנו חללים. אותן ידיים מגואלות בדם, בדמך שריתה. אותן ידיים, לא רק אלה שאוחזות בנשק, אלה שמשלמות לרוצחים ולמשפחותיהם, ובו בזמן חותמות באלגנטיות על הסכמים עם מנהיגי אירופה ולוחצות את ידיהם. אותן ידיים צריכות להיכרת."
סטרוק סיימה את הספדה ואמרה "אני אומרת מכאן לכל מנהיגי העולם החופשי, שלוחצים את ידיו של אבו מאזן וחבר מרעיו, ידיכם דמים מלאו. ולעצמנו אני אומרת, את הידיים האלה צריך לגדוע".
ניצחון
השרה סטרוק היקרה, בסרטוט מפת הריבונות הציבור הדתי לאומי מוסר לערבים את ערי הקודש שכם ג׳נין טול כרם וקלקיליה ועוד שיהפכו להיות מכת מוות לעמ״י, ואת מוסרת אותן, במקום לעודד...
השרה סטרוק היקרה, בסרטוט מפת הריבונות הציבור הדתי לאומי מוסר לערבים את ערי הקודש שכם ג׳נין טול כרם וקלקיליה ועוד שיהפכו להיות מכת מוות לעמ״י, ואת מוסרת אותן, במקום לעודד הגירה מהן, ולגרש את הטרוריסטים בכוח? מה קרה לך/ם?המשך 21:25 08.09.2025
זוועה
בתגובה ל: ניצחון
אכן יקרה מאד שואבת תקציבים ואוכלת מוות21:42 08.09.2025
איתי עינב
דייי דייי עם רבין ואוסלו אתם דירבנתם את ארגוני הטרור שימנתם אותו בכסף. פתאום אורית נזכרה שיש אזרחים . מה קרה בחירות בפתח אפילו בתאריך 07.10 לא באתם כי הדם...
דייי דייי עם רבין ואוסלו אתם דירבנתם את ארגוני הטרור שימנתם אותו בכסף. פתאום אורית נזכרה שיש אזרחים . מה קרה בחירות בפתח אפילו בתאריך 07.10 לא באתם כי הדם בידיים שלכם. כבר שנים אתם בשלטון יותר מהשמאל על מה הנהיי והבכי חלאס! תתמודדו אתם כישלון. גל הפיגועים בתקופת בנט לפיד ירד דרסטית בתקופה שלכם זה רק עלה. קחו אחריות ולכן הבייתה כשלתם.המשך 21:20 08.09.2025
אסון כבד קרה היום
תנחומים למשפחה זה לא הספד. סטרוק רוקדת על הדם אוסלו היה מצליח אלמלא יגאל עמיר21:44 08.09.2025
ממשלה מהגיהנום , שרים מהשאול , וקואליציה מהביוב של כלכותה ...
ואני הייתי בטוח שקרה לנו נס ... הרי אפשר להאשים את משה רבינו... או בן גוריון ... או רבין ... או הבג"ץ... או ...21:41 08.09.2025
פחות פרזיטים,יותר כסף ללוחמים .
לא נורא, שילכו הנרצחים החרדים כפרה על הציפורן של הבן שלי החייל. אתם הבאתם על עצמכם את השנאה מהציבור התורם22:01 08.09.2025
