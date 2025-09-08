בהלוויית שריתה מנדלסון הי"ד שנרצחה בפיגוע, השרה אורית סטרוק תקפה את הרשות הפלסטינית והסכמי אוסלו: "אותן ידיים מגואלות בדם – צריך לגדוע"

במהלך הלווייתה של שריתה מנדלסון הי"ד, שנרצחה הבוקר (שני) בפיגוע בדרכה לעבודה, השתתפה שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק כנציגת הממשלה, זאת לבקשת המשפחה.

בדבריה ספדה סטרוק לשריתה:"שריתה היקרה, כל יהודי שנהרג על קידוש ה' זה כאב עצום. יהודייה כמוך, לא הכרתי אותך בכלל בחייך אבל רק ממעט הזמן שהמתנו כאן ללוויה שלך, למדתי איזו אישה גדולה היית, איזו אישה שבחרה להשקיע בבניין הארץ, בהקמת היישוב ביתר, בחינוך הנוער בתנועת הנוער בני עקיבא, בבניין המשפחה, את בחרת, שריתה, להשקיע בדברים הכי נכונים."

"בחרת לעבוד במקום של חינוך, במקום בו מגדלים את הפירות המשובחים ביותר של העם הזה, את פירות ההילולים של בני עקיבא, היית חלק מתנועה גדולה ומפוארת וגם הבוקר היית בדרכך לעבודה בבני עקיבא. בדרך הזו השיגה אותך יד המרצחים."

"את, שריתה, לעולם לא היית מוסרת את פאתי ירושלים לידיים זרות, לשלטון זר, בטח לא לידיים של מרצחי הרשות הפלסטינית שהשיגו אותך הבוקר. את ודאי לא היית מוותרת על חבלי הארץ שלנו, בטח לא כדי להקים שם מעוזי טרור, אבל אנחנו עם אחד, בספינה אחת אנחנו, ואת חטאי העבר של אוסלו כולנו משלמים".

"30 שנה אחרי, עדיין חטאי אוסלו ממשיכים להכות בנו ולהפיל בנו חללים. אותן ידיים מגואלות בדם, בדמך שריתה. אותן ידיים, לא רק אלה שאוחזות בנשק, אלה שמשלמות לרוצחים ולמשפחותיהם, ובו בזמן חותמות באלגנטיות על הסכמים עם מנהיגי אירופה ולוחצות את ידיהם. אותן ידיים צריכות להיכרת."

סטרוק סיימה את הספדה ואמרה "אני אומרת מכאן לכל מנהיגי העולם החופשי, שלוחצים את ידיו של אבו מאזן וחבר מרעיו, ידיכם דמים מלאו. ולעצמנו אני אומרת, את הידיים האלה צריך לגדוע".