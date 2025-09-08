הפרשן הימני תקף את ההנהגה המדינית והצבאית על ניהול המלחמה ברצועה: "המטכ״ל, הפוליטיקאים והתקשורת משחקים לידי חמאס, נתניהו צריך להפגין אומץ"

הפרשן ואיש התקשורת הימני שמעון ריקלין התייחס הערב (שני) להמשך הלחימה ברצועת עזה ומנהיגותו של ראש הממשלה למול חמאס מצד אחד והמפגינים מצד שני.

"המצב הוא מאוד ברור" טוען ריקלין, "לב האירוע הוא הרצון של חמאס לגרור את ישראל יחד עם מדינות נוספות למלחמת התשה לשנים ארוכות. ומצד שני קפלן והתקשורת שפוחדת שישראל תנצח אוסרת על כל ניסיון חילוץ צבאי של החטופים."

"לצערי הרב, כל המערכת הפוליטית כמעט החל מראש הממשלה ועד אחרון חברי הכנסת יחד עם המטכ״ל הישראלי מקבלים את המצב ההזוי הזה. וזה משחק לידי חמאס. מבחינתו אם ככה זה ימשך כל ההרס וההרג ברצועה היה שווה."

ריקלין המשיך: "ולכן אם לא יקרה נס וחמאס פתאום יתרצה. ימשיכו להיהרג חיילים ברצועה בכל מיני מבצעים שונים ומשונים שכולם נועדו להביא את חמאס להסכם. אבל ההסכמה הזו עומדת בליבת ההתנגדות של ציר הרשע וחמאס נגד ישראל. ולכן סיכוייה קטנים מאוד."

"חצי שנה אני מנסה לומר את זה וכל פעם מחדש מסבירים לי שהפעם זה רציני. זה לא. ראש הממשלה נתניהו ידע להוביל מלחמה למופת עם הצלחות כבירות שנבעו מאומץ ללכת נגד המטכ״ל ונגד מטורללי קפלן. הגיע הזמן שהוא יפגין את האומץ הזה גם בעזה. ויורה לצבא להכין תוכנית לשחרור חטופים בכח. בכל הכח. זה הסיכוי היחיד בעיני שיאפשר שינוי אמיתי ונצחון. הגיע הזמן".