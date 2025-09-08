דובר צה"ל התיר כעת (שני) לפרסום את שמותיהם של שלושה לוחמי צה"ל נפלו בקרב ברצועת עזה. לוחם נוסף נהרג ברצועה אך שמו טרם הותר לפרסום.
החללים הם סמ״ר אורי למד (Uri Lamed), בן 20, מתל מונד, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בצפון רצועת עזה, סמל גדי כוטל (Gadi Cotal), בן 20, מקיבוץ אפיקים, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בצפון רצועת עזה.
וסמל עמית אריה רגב (Amit Arye Regev), בן 19, ממודיעין-מכבים-רעות, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), אשר נפל אף הוא בקרב בצפון רצועת עזה.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
עובדיה מזרחי
השם ירחם19:49 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עובדיה מזרחי
השם ירחם19:49 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר