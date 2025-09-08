חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 08.09.2025 / 19:43

ארבעה לוחמי צה"ל נפלו בצפון רצועת עזה. דובר צה"ל התיר לפרסום את שמותיהם של שלושה מהם, כאשר שמו של הרביעי טרם הותר לפרסום

דובר צה"ל התיר כעת (שני) לפרסום את שמותיהם של שלושה לוחמי צה"ל נפלו בקרב ברצועת עזה. לוחם נוסף נהרג ברצועה אך שמו טרם הותר לפרסום. החללים הם סמ״ר אורי למד (Uri Lamed), בן 20, מתל מונד, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בצפון רצועת עזה, סמל גדי כוטל (Gadi Cotal), בן 20, מקיבוץ אפיקים, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בצפון רצועת עזה. וסמל עמית אריה רגב (Amit Arye Regev), בן 19, ממודיעין-מכבים-רעות, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), אשר נפל אף הוא בקרב בצפון רצועת עזה.

