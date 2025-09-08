בכיר באו"ם פתח במתקפה נוספת על ישראל, וקרא למלחמה בעזה "טבח מזעזע" וקרא להניע פעולה בינלאומית לעצירתו

וולקר טורק, אחראי וראש תחום זכויות האדם של האו"ם, יצא למתקפה חריפה נגד ישראל וכינה את המלחמה בעזה "טבח מזעזע".

אחראי תחום זכויות האדם תקף את ישראל ואמר: "אני בהלם מהשימוש של ישראל בשפה שמעודדת רצח עם של הפלסטינים באופן פתוח".

טורק השתמש במילים קשות, להן לא זכו סכסוכים אחרים כמו מלחמת האזרחים בסודן או הרעב בתימן. הוא המשיך והאשים את ישראל: "עושים דה-הומניזציה מוחלטת לפלסטינים".

לבסוף קרא טורק: "עלינו לקדם פעולה בינלאומית באופן החלטי על מנת לעצור את המשך הטבח המזעזע הזה".

האו"ם ממשיך להוות מוקד למתקפות בלתי פוסקות על ישראל, בעוד שסכסוכים מדממים הרבה יותר ממשיכים להתרחש על פני הגלובוס, האובססיה של הארגון נמשכת.