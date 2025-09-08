וולקר טורק, אחראי וראש תחום זכויות האדם של האו"ם, יצא למתקפה חריפה נגד ישראל וכינה את המלחמה בעזה "טבח מזעזע".
אחראי תחום זכויות האדם תקף את ישראל ואמר: "אני בהלם מהשימוש של ישראל בשפה שמעודדת רצח עם של הפלסטינים באופן פתוח".
טורק השתמש במילים קשות, להן לא זכו סכסוכים אחרים כמו מלחמת האזרחים בסודן או הרעב בתימן. הוא המשיך והאשים את ישראל: "עושים דה-הומניזציה מוחלטת לפלסטינים".
לבסוף קרא טורק: "עלינו לקדם פעולה בינלאומית באופן החלטי על מנת לעצור את המשך הטבח המזעזע הזה".
האו"ם ממשיך להוות מוקד למתקפות בלתי פוסקות על ישראל, בעוד שסכסוכים מדממים הרבה יותר ממשיכים להתרחש על פני הגלובוס, האובססיה של הארגון נמשכת.
זה לא האו"ם שהפך לזירה עויינת לישראל ... כל העולם הפך לזירה עויינת לישראל , כולל ארה"ב , וכולל ניו יורק , רק בחדר הסגלגל של הנשיא טראמפ לא יודעים מזה ... תשאל כל יהודי בעולם ... מסיאטל ועד פלורידה מניו יורק ועד קליפורניה , הם מפחדים לצאת מהבית אם רבע סממן יהודי ... אותו דבר באירופה , דרום אמריקה , אפריקה , אוסטרליה , ניו זילנד... איפה שלא תסתכל יש הפגנות נגד ישראל .... הכל תודות לממשלת החורבן , שרוצה כנראה להגיע למצב שכולנו ניהיה כלולים פה , חוץ מילדיו היקרים ... הם רכשו דירות בבריטניה וארה"ב ....
