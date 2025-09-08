חנן גרינווד כתב ההתיישבות של ישראל היום, מתריע כי פיגוע נוסף זה רק עניין של זמן: "מבצע לגדיעת הטרור נדרש כעת כדי למנוע עוד פיגועים בתל אביב, בירושלים או בכל עיר אחרת"

חנן גרינווד כתב ההתיישבות של ישראל היום, התייחס היום (שני) לפיגוע הרצחני בצומת רמות, וטען כי פיגוע נוסף זה רק עניין של זמן.

בדבריו הוא כתב: "כדי לחזות את הפיגוע בשכונת רמות בירושלים לא היה צריך להיות נביא. גם לא היה צריך להיות גאון גדול כדי לזהות את הסימנים המחשידים. הכל היה על השולחן, ברור, שקוף, ידוע. ועדיין, הפיגוע התרחש, ואם שום דבר לא ישתנה – גם פיגוע נוסף הוא עניין של זמן.

‏בצבא, כך ידוע, יש צורך בשלושה תהליכי זיהוי כדי לבצע ירי על מנת להרוג. כל טירון יודע לדקלם את השלושה מתוך שינה – אמצעי, כוונה, ויכולת. את כל התהליכים הללו ניתן היה לראות בכלי תקשורת שונים בחודשים האחרונים.

‏אמצעים: לא חסרים אמצעים בשטח. אך את הדוגמה הטובה ביותר ניתן לקבל מתפיסה ספציפית שהתרחשה לפני מספר חודשים. במרץ האחרון נתפס מצבור נשק ענק בכפר א-ראם ליד רמאללה, לא הרחק מהמקום שבו מתגוררים שני המחבלים שביצעו רצח מזוויע של ישראלים היום ליד רמות.

‏רובי M-16, רינגו ורובה צלפים, אקדח גלוק, רימון רסס, חומרי נפץ ומשדר הפעלה בשלט רחוק, לצד אלפי קליעים, נתפסו במבצע של תחנת בנימין של המשטרה. מפקד מחוז ש"י, משה פינצ'י, אמר אז "בסוף הכל יכול לשמש לטרור". הוא צדק, וידע שצדק הרבה לפני הפיגוע הנוכחי".

עוד הוא הוסיף: "‏יכולת: לפני חודש בדיוק, ב-10 ביולי 2025, פרסמנו תיעוד מטריד במיוחד מאזור כפר עקב, האזור שממנו המחבלים הגיעו לתוך הקו הירוק. עם תיקים על הגב עמדו עשרות רבות של שוהים בלתי חוקיים, בתור לסולם שבאמצעותו ניתן להיכנס לתוך מרחב ירושלים. באור יום, בלי שום פחד או חשש, עמדו השוהים הבלתי חוקים וחיכו בסבלנות לתורם. כוח צבאי לא היה במקום.

‏לאחר הפיגוע התברר גם שמסיעי שב"חים יש למכביר. למרבה האבסורד התברר כי מסיע המחבלים הוא "נהג שב"חים מוכר", לא פחות. כלומר, לא רק שיש מסיעים לעבריינים במקרה הטוב ומחבלים במקרה הרע, אלא שהם מוכרים היטב.

‏הם לא נעצרים, לא מעוכבים, לא חוטפים קנסות ורכבם לא נשלל מהם. הם מוכרים, וממשיכים להסיע שב"חים עד הרגע שבו שניים מהם מבצעים פיגוע רצחני בלב העיר ירושלים. אם זה לא הכתובת על הקיר, אני לא יודע מה כן.

‏ולבסוף, כוונה. על כך אין צורך להרחיב ולתת דוגמאות. מדי יום מתפרסמות הודעות של הסתה קשה וקריאות לרצח יהודים. למרבה הצער, בין היתר מסיבות משפטיות, מתייחסים לקריאות אלו במערכת הביטחון כאל רעש לבן.

‏במקרים הנדירים שבהם במערכת הביטחון לא הסתכלו לצד השני למראה הסתה, כמו במקרה של הפיצריה בחווארה, הם מצאו את עצמם בפלונטר משפטי. לא ניתן לפעול כנגד המסיתים כמחבלים, מכיוון שאין לכך תקדים משפטי.

‏מערכת הביטחון, צריך לומר בפירוש, עושה ימים כלילות על מנת למגר טרור. רק בשבוע שעבר פורסם ב"ישראל היום" אייטם רחב על מבצע שביצעו הכוחות באזור בנימין. מי שחייב להתעורר הם מקבלי ההחלטות, שממשיכים להתייחס לגזרות "שקטות" ככאלו שאין צורך לטפל בהם באגרסיביות הראויה".

עוד הוסיף גרינווד: "‏כן, כנראה שלעולם נצטרך להתמודד עם טרור ערבי, ותמיד יהיו מחבלים שינסו לצאת לבצע פיגוע. ובניגוד למה שחושבים בצד השמאלי של המערכת הפוליטית, תמיד הם ינסו לבצע את הפיגועים בתוך הקו הירוק, מכיוון שיו"ש אינה המטרה, כל מדינת ישראל היא המטרה. יחד עם זאת, יש צורך להתעורר ולפעול באופן אגרסיבי הרבה יותר כנגד הטרור.

‏אם יש דבר שמבצע חומת ברזל בצפון השומרון לימד אותנו, זה שניתן להתגבר על טרור. ניתן לפעול כנגד מחבלים בצורה אגרסיבית ולהוריד את הרף למינימום. צריך רק לרצות מספיק ולקבל את ההחלטות הנדרשות כדי למגר אותו באופן מהותי ולטווח ארוך.

‏בחטיבה המרחבית בנימין תפסו 90 נשקים בחודשים האחרונים בגזרה, אך יש הרבה יותר שטרם נתפסו. מבצע לגדיעת הטרור נדרש כעת כדי למנוע עוד פיגועים בתל אביב, בירושלים או בכל עיר אחרת.

‏מבצע לעצירת הסתננות השב"חים, כולל ירי על מנת להרוג לעבר אלו שמנסים לעבור את גדר ההפרדה, חייב היה לצאת לדרך אתמול, אך לצערנו נסתפק גם בתחילתו היום. אם לא נעשה זאת, מוטב יהיה שכבר כעת נרסס על גדר ההפרדה בכפר עקב ובשועפט "הכתובת הייתה על הקיר" לקראת הפיגוע הבא".