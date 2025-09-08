שגרירה איחוד האמירויות מהדהד את הגינוי של המדינה נגד הפיגוע מוקדם יותר, ומוסר באופן אישי תנחומים למשפחות ואיחולי החלמה לפצועים

שגריר איחוד האמירויות, מוחמד מחמוד אל-חאג'ה, הדיפלומט הבכיר ביותר של האמירויות בישראל, פרסם גינוי אישי לפיגוע שהתרחש מוקדם יותר בירושלים, ובו נרצחו שישה יהודים בירי מחבלים פלסטיניים.

אל-חאג'ה, התייחס באופן ישיר למקרה, וגינה אותו בכל תוקף. "איחוד האמירויות מגנה בתקיפות כל צורה של אלימות וטרור, ומדגישה כי יש לגנות פיגועים בכל מקום בעולם, ללא כל הצדקה וללא כל תירוץ".

בהודעתו המשיך והביע תנחומים כאובים למשפחות ההרוגים, והחלמה לפצועים: "יחוד האמירויות מביעה תנחומים כנים ועמוקים למשפחות הקורבנות, ומאחלת החלמה מלאה ומהירה לכל הפצועים".

עוד באותו נושא ארה"ב מגנה את הפיגוע: "נעמוד לצד ישראל, ידידתנו"

הדברים מגיעים על רקע התמונות הכאבות מהפיגוע מוקדם יותר היום בירושלים, בו שני מחבלים ערבים רצחו שישה יהודים בשכונת רמות, ופצעו מספר של אזרחים נוספים.

בשבועות של לפני הפיגוע, אותתו באיחוד על מתח גובר מול ממשלת ישראל, על רקע תוכניות הממשלה לעסוק בסיפוח חלקים מיהודה ושומרון, אך כעת נראה כי למרות המתחים האמירויות נעמדים לצד ישראל במקרה זה.