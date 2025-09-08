לאחר שסגן השר אלמוג כהן קרא לשר המשפטים יריב לוין לגרש משפחות מחבלים, לוין משיב לו: "חוק גירוש משפחות מחבלים לא באמת מאפשר לי לגרש משפחות מחבלים"

שר המשפטים יריב לוין, השיב היום (שני) לפנייתו של חבר הכנסת אלמוג כהן קרא לגרש משפחות מחבלים וטען כי "חוק גירוש משפחות מחבלים לא באמת מאפשר לי לגרש משפחות מחבלים".

לוין הדגיש במכתבו את החשיבות של גירוש מחבלים, אך הוסיף כי זה לא אפשרי. "אני רואה חשיבות רבה בגירוש משפחות מחבלים. הדבר נכון הן מבחינת עשיית צדק, והן מבחינת התועלת שיש בגירוש משפחות מחבלים לצורכי הרתעה והצלת חיי אדם נוספים.

עוד הוא הוסיף: "הפיגוע החמור שהתרחש היום מחייב מחקר מעמיק אשר יכלול גם גירוש של משפחות המחבלים הפורעים. אולם, החוק הקיים שיצר חיץ יומיומי חזק בין יוזמי ומבצעי הפיגוע לבין קרוביהם מונע את הליך גירוש משפחות מחבלים. הצעת החוק (תשפ”ד – 2024) נועדה להתמודד עם מגבלה קשה, אשר לצערי לא היה לממשלה רוב להעביר אותה, ולפיכך לא ניתן לבצע זאת במסגרת החוק הקיים.

סעיף חוק הלחץ אשר קיים בין יוזמים, קובע מגבלות קשות לממש גירוש כל עוד מדובר בחשד ולא בהרשעה. ניסיון להרחיב סמכות זו לאחר ההרשעה נדון בעבר בבג”ץ והסתיים בקביעה שאין אפשרות כזו, מאחר שהסנקציה של גירוש חורגת מגבולות הדין הפלילי. מגבלה זו קשה מאוד ומחייבת תיקון חקיקה משמעותי כדי לייצר כלי גירוש אפקטיבי. עד אז נמשיך לפעול בכל הכלים האחרים שעומדים לרשותנו – שלילת זכויות סוציאליות, שלילת אזרחות, אמצעים מנהליים וביטחוניים נוספים – כדי להילחם במפגעים ובני משפחותיהם התומכים בטרור.

4. נוסף על כך, בחוק אשר חל על בני משפחות של מחבלים קיימות סמכויות מיוחדות לשלול מעמד תושב או אזרח ישראלי. סמכויות אלה מאפשרות לשלול מעמד או למנוע כניסה לישראל של קרובי משפחה של מחבלים אשר מעורבים בפועל בפעילות עוינת. עם זאת, אין כיום מקור סמכותי בחוק לשלול מעמד אך ורק בשל קרבה משפחתית ללא מעורבות ישירה בפעילות טרור. לכן הצעת החוק אותה ביקשת לקדם היא חשובה וחיונית ביותר".

לסיום כתב לוין: "נוכח כל האמור לעיל, מבקש להדגיש כי אני רואה לנכון לקדם חקיקה אשר תאפשר למדינה להשתמש בכלי הרתעתי חריף של גירוש משפחות מחבלים, כפי שהצעת החוק ביקשה לייצר. אין ספק שמדובר בכלי הרתעתי משמעותי, וכי יש לעשות הכול כדי לאשר חקיקה זו בהקדם. עד אז נמשיך להשתמש בכל יתר הסמכויות הקיימות בחוק, כדי לייצר מציאות בטוחה יותר לתושבי מדינת ישראל".