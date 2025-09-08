חמאס מפזר איתותים כנגד הצעת טראמפ לעסקה כוללת שתביא לשחרור החטופים ותקדם מגעים לסיום המלחמה

גורמים בחמאס שוחחו עם התקשורת הסעודית, ואותתו כי ידחו את מתווה הצעת טראמפ לעסקת חטופים ומגעים מתקדמים לסיום המלחמה. על פי אותם גורמים יודעי דבר ההצעה האמריקאית "מכילה מלכודות ומוקשים".

בכירים בחמאס שוחחו עם עיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי, וטענו כי הצעת הנשיא טראמפ מכילה "מלכודות ומוקשים רבים שיש לפרק, כך שיכללו תנאים הוגנים שעונים על הדרישות של כולם, ובעיקר סיום המלחמה, שהיא מוקד העניין של חמאס והפלגים הפלסטיניים".

על פי אותם גורמים, ההצעות שהתקבלו מארה"ב לא עוסקות במספר "סוגיות דחופות לפלגים הפלסטיניים". בין הסעיפים השנויים במחלוקת הוא חוסר הבהירות על הקווים אליהם יסוג צה"ל במהלך הפסקת הלחימה.

ההצעה האמריקאית לא מחייבת את ישראל לסגת מצירים קריטיים כגון פילדלפי וצירים נוספים החוצצים בין חלקי הרצועה.

בנוסף בחמאס חוששים מ"חוסר בערבויות מצד ישראל", כאשר בארגון מעוניינים לראות התחייבות מצד הממשלה להכיר ב"צורך להביא את המלחמה לסיום".

על פי שורה של דיווחים, בחמאס מוצאים את עצמם בעמדה קשה יחסית. שכן הנשיא טראמפ הציע את המתווה והתחייב לגבות אותו בעצמו. דבר בעל משקל במדינות כמו קטאר, טורקיה או בעלות ברית נוספות של הארגון.

בעוד בארגון הטרור מוצא עצמו חצוי בנושא, מדינות הנותנות לו חסות מדינית, מתחילות לאבד את הסבלנות לסרבנות הארגון.

טראמפ מצידו הזהיר כי זו ההזדמנות האחרונה, והאזהרה האחרונה שישגר לארגון.