אזעקות נשמעו בגוש עציון ובירושלים בעקבות דיווח על כטב"מ שחדר מכיוון תימן, אך מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בזיהוי שווא

תגיות: אזעקות, גוש עציון, ירושלים, כטב"מ