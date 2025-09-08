אזעקות נשמעו הערב בגוש עציון וביישובים נוספים במרכז הארץ, בעקבות דיווח על חדירת כלי טיס עוין לשטח ישראל מכיוון תימן. כוחות חיל האוויר הוזעקו ליירט את האיום. בשלב מסוים, בעקבות הפעילות האווירית, הופסקה זמנית הפעילות בנמל התעופה בן-גוריון.
מדובר צה"ל נמסר בהודעה ראשונית כי "הופעלו התרעות במרחב ים המלח ויהודה בעקבות חדירת כלי טיס עוין", וכי "המטרה נמצאת במעקב של חיל האוויר והאירוע עודנו מתנהל".
בסופו של דבר נמסר כי מדובר בזיהוי שווא, והאזעקות הופעלו בשל טעות בזיהוי.
האירוע מתרחש לאחר שאתמול (שני) התפוצץ כטב"מ בשדה התעופה רמון וגרם לנזק כבד, וכן לאחר ששלושה כטב"מים נוספים חדרו לשטח ישראל במהלך היום.
