החוקר הבכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, יוני בן מנחם, מזהיר כי הזירה הבאה במלחמה צפויה להיות ביהודה ושומרון ובירושלים. לדבריו, חמאס מפנים כי הוא עומד לאבד את רצועת עזה, ולכן הוא נערך למערכה חדשה ועוצמתית באזורים אלו.
לפי בן מנחם, מי שמוביל את ההכנות למערכה ביו"ש הוא זיאד ג'בארין, מחבל ותיק ששוחרר בעסקת שליט. "ג'בארין הוא אבי מכוניות התופת וחגורות הנפץ", מציין בן מנחם. עוד הוא מוסיף כי חמאס כבר הורה לחדש פיגועי התאבדות, וכי ניסיון הפיגוע האחרון בתל אביב נכשל רק בשל תקלה טכנית.
בן מנחם התייחס גם לאיום מכיוון תימן: "אסור לזלזל בהם. הם מתקדמים טכנולוגית, מפתחים טילים וכטב"מים בעצמם, ובסיוע איראן". לדבריו, המבצע הישראלי שחיסל את ממשלתם היה "השפלה קשה עבורם", וכעת הם מנסים לנקום ולהחזיר את כבודם האבוד.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
מיקי
זה לא "החמאס" מתכונן. זו החזית השביעית של איו"ש ויתכן בצרוף ערביי ישראל. (אם חלילה יעשו עיזקב בעזה יצטרפו אליהם עוד אלפי מחבלים משוחררים. עיסקת שליט מתגמדת. קפלן)18:16 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיקי
זה לא "החמאס" מתכונן. זו החזית השביעית של איו"ש ויתכן בצרוף ערביי ישראל. (אם חלילה יעשו עיזקב בעזה יצטרפו אליהם עוד אלפי מחבלים משוחררים. עיסקת שליט מתגמדת. קפלן)18:16 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר