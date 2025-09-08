חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת 'יש עתיד', התייחס לבחירות שייערכו בשנת 2026, ואמר כי אם הימין שוב ינצח בבחירות ילדיו יעזבו את הארץ: "זה לא איום, זה שיקוף של המציאות"

בראיון לערוץ כנסת אמר בליאק: "צריך להבין, ברגע האמת – וגם הציבור מבין את זה – אם לא ננצח את הבחירות הבאות ילדינו יעזבו את הארץ". אחרי שהמגישה מזל מועלם לא הסכימה לקבל את האיום שלו, בליאק הבהיר: "זה לא איום, זה שיקוף של המציאות".