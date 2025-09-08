חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת 'יש עתיד', התייחס לבחירות שייערכו בשנת 2026, ואמר כי אם הימין שוב ינצח בבחירות ילדיו יעזבו את הארץ.
בראיון לערוץ כנסת אמר בליאק: "צריך להבין, ברגע האמת – וגם הציבור מבין את זה – אם לא ננצח את הבחירות הבאות ילדינו יעזבו את הארץ". אחרי שהמגישה מזל מועלם לא הסכימה לקבל את האיום שלו, בליאק הבהיר: "זה לא איום, זה שיקוף של המציאות".
"אם אני חושב על זה אינטואטיבית הייתי משנה את השם של צה"ל ל-'צבא ישראל', שלא יהיה 'צבא ההגנה לישראל', שיהיה 'צבא ישראל'." – חבר הכנסת אושר שקלים מציע לשנות את שמו של צה"ל בעקבות רוח התקופה
מתוך #הזירה_המרכזית@OsherShkalim @mazalm3 pic.twitter.com/u57Vz7mkEg
— ערוץ כנסת (@KnessetT) September 8, 2025
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
נינה
משיאה בלאה רג"עה. תרגום: תלכו ולא תחזרו....17:31 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר