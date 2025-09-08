חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 08.09.2025 / 17:01

חיילת בקניון הנגב מנעה ניסיון לחטוף את נשקה על ידי תושב הפזורה הבדואית בשנות ה-40 לחייו, אותו עיכבה עד להגעת כוחות המשטרה

תגיות: אירוע בטחוני, באר שבע, חטיפת נשק, חיילת