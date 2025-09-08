בצל הפיגוע הקשה והרצחני שהתרחש הבוקר בירושלים, בו נרצחו שישה יהודים, חיילת מנעה אחר הצהריים (שני) ניסיון לחטוף את נשקה בקניון הנגב בבאר שבע.
על פי דיווח שהתקבל במשטרה, החיילת עוכבה על ידי חשוד שביצע ניסיון לחטוף את נשקה האישי. החיילת הצליחה להגיב במהירות ולעכב אותו במקום.
כוחות משטרה שהגיעו במהירות לזירה עצרו את החשוד, תושב הפזורה הבדואית בשנות ה-40 לחייו, והוא הועבר לחקירה. האירוע הסתיים ללא נפגעים.
מיכה
לסלק מהארץ את כל הפזורה הבדואית .17:14 08.09.2025
