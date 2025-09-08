יעקב ברדוגו חשף היום (שני) ברדיו גלי ישראל, מה התרחש מספר דקות אחרי הפיגוע הרצחני בירושלים. בדבריו הוא טען: "פיגוע רצחני, כל המדינה על הרגליים אבל במשטרה ובפרקליטות עסוקים במשהו אחר – הם פונים היום דקות לאחר הפיגוע הרצחני לבית המשפט כי ב-11 לחודש יונתן אוריך צריך לחזור ללשכת ראש הממשלה, וב-11 לחודש האלוף זיני ימונה ע"י ראש הממשלה.
אבל בפרקליטות ובמשטרה רוצים למנוע את מינוי זיני מאותה סיבה שהם מונעים את העסקתו של אוריך".
נזכיר כי הבוקר התרחש פיגוע ירי קטלני בצומת רמות שבירושלים, בו נרצחו שישה בני אדם ונפצעו עוד כ-20.
ניצחון
מתי כבר יסורו הפרקליטים והשופטים מתפקידם??? מתי כבר יגזר דינם??? מתי כבר תהיה עצה חכמה לעומדים בראשות הממשלה שלנו???17:03 08.09.2025
אתה זקוק להשתלת מוח דחוף ...
בתגובה ל: ניצחון
איזה נצחון ? אחרי שנתיים ? עם 2000 הרוגים, 20,000 פצועים , מעל ל 10,000 הלומי קרב, מאות קטועי גפיים, ועשרות חיילים מתאבדים? עוד נצחון כזה ואבדנו ...17:18 08.09.2025
לך תעשה השתלת מוח ....
בתגובה ל: ניצחון
איזה נצחון ? אחרי שנתיים ? עם 2000 הרוגים, 20,000 פצועים , מעל ל 10,000 הלומי קרב, מאות קטועי גפיים, ועשרות חיילים מתאבדים? עוד נצחון כזה ואבדנו ...17:19 08.09.2025
הגיון בריא
מה הקשר. אם יש פיגוע אז הכל נעצר? מותר לעבור על החוק?17:00 08.09.2025
ירמיהו
ברדוגו סיפק את הנשק למפגעים והדריך אותם. יש סירטון.17:24 08.09.2025
גדליה
מעניין מי ראש הממשלה כבר 20 שנה , שר להיפקרות פנים כבר 3 שנים , מי יא סמרטוט רצפה משומש ?17:24 08.09.2025
איכס איכס איכס
שופרדוגו האפס רץ בהנחיית אדונו לטנף.17:23 08.09.2025
