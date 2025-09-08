העיתונאי יעקב ברדוגו חשף היום ברדיו גלי ישראל, מה התרחש בפרקליטות ובמשטרה, דקות אחרי הפיגוע הרצחני בצומת רמות שבירושלים

יעקב ברדוגו חשף היום (שני) ברדיו גלי ישראל, מה התרחש מספר דקות אחרי הפיגוע הרצחני בירושלים. בדבריו הוא טען: "פיגוע רצחני, כל המדינה על הרגליים אבל במשטרה ובפרקליטות עסוקים במשהו אחר – הם פונים היום דקות לאחר הפיגוע הרצחני לבית המשפט כי ב-11 לחודש יונתן אוריך צריך לחזור ללשכת ראש הממשלה, וב-11 לחודש האלוף זיני ימונה ע"י ראש הממשלה.

אבל בפרקליטות ובמשטרה רוצים למנוע את מינוי זיני מאותה סיבה שהם מונעים את העסקתו של אוריך".

נזכיר כי הבוקר התרחש פיגוע ירי קטלני בצומת רמות שבירושלים, בו נרצחו שישה בני אדם ונפצעו עוד כ-20.