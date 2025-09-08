מפקד כיתה בחטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצה"ל, הוא הלוחם שנטרל את המחבל בפיגוע הירי הקשה שהתרחש היום בירושלים, ובכך מנע פגיעה באזרחים נוספים.
"אני שמח שיצא בחלקי לעשות את זה"
בהתייחסות ראשונה לאירוע, סיפר מפקד הכיתה: "שמעתי קולות של ירי, הבנתי שצריך לחתור למגע – פתחנו בירי עד שניטרלנו". הוא הוסיף ואמר: "אני שמח שיצא בחלקי לעשות את זה".
הפיגוע התרחש מוקדם יותר היום, ובו נהרגו שישה אזרחים. פעולתו המהירה של המפקד הביאה לסיומו המהיר של האירוע הטרגי.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
ניצחון
אלופים אתם גאים בכם אחינו האהובים17:00 08.09.2025
.
היה גם אברך חרדי שהיה הראשון הראשון ואזרח שחתר למגע וירה בהם, למה זה לא בכותרת ראשית? אתם לא רואים בעיניים בשביל האג'נדה. שונאי חרדים גם כשהם מתים ויורים.16:58 08.09.2025
