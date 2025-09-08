ממשלת בלגיה הורתה לצבא הבלגי לפרוש את כוחותיו ברחבי עיר הבירה בריסל, ולהשיב סדר לרחובות. זאת בעקבות עלייה ניכרת בפשיעה חמורה בקרב קהילות מוסלמיות.
ממשלת בלגיה הורתה לצבא הבלגי לפרוס כוחות ברחבי עיר הבירה בריסל, בירת האיחוד האירופי, במטרה להשיב את הסדר לרחובות. ההחלטה התקבלה לאחר עלייה חדה במקרי פשיעה חמורה, בעיקר בקרב קהילות מוסלמיות בעיר, שהובילה לאובדן שליטה במוקדים שונים.
על פי דיווחים בתקשורת המקומית, בריסל סובלת מגל אלימות חמור הכולל ירי, חיסולי חשבונות ופעילות גוברת של כנופיות. מתחילת השנה אירעו בעיר לא פחות מ־57 מקרי ירי – נתון חסר תקדים שמעורר דאגה רבה בקרב רשויות האכיפה ותושבי העיר.
בממשלה הבלגית הבהירו כי פריסת הצבא היא צעד הכרחי להשבת הביטחון הציבורי, במיוחד לנוכח חוסר היכולת של המשטרה המקומית להתמודד לבדה עם גל הפשיעה. הצעד החריג מעורר סערה באירופה, שכן מדובר בבירת האיחוד האירופי, מקום מושבן של המוסדות המרכזיים של האיחוד ושל נאט"ו.
במקביל, גובר החשש כי המהלך יביא להסלמה נוספת במתח בין רשויות החוק לבין הקהילות המוסלמיות בעיר, שממילא מצויות במוקד עימותים חוזרים ונשנים עם המשטרה בשנים האחרונות.
