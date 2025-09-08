חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 08.09.2025 / 16:27

מערך הסייבר הלאומי קורא לארגונים ולמשרדי הממשלה לעבור לשיטות זיהוי מתקדמות, ומזהיר כי תאריך ההנפקה של תעודת הזהות הוא פרט גלוי וסטטי שאינו מאובטח מספיק

תגיות: מערך הסייבר הלאומי, סייבר, תעודת זהות