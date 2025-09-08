המשטרה התירה לפרסום את שמם של המחבלים מהפיגוע הרצחני הבוקר בצומת רמות, בו נרצחו 5 בני אדם ונפצעו עוד כ-20. לכל הפרטים

פרטים נופים מתפרסמים כעת (שני) על הפיגוע הנוראי שקרה הבוקר בצומת רמות בירושלים, בו נהרגו שישה בני אדם ונפצעו עוד כ-20.

דוברות השב״כ ודוברות המשטרה מסרו כעת את שמות המחבלים שביצעו את הירי, מותנא עומר, בן 20, תושב קביבה שבאזור בנימין, ללא מעצרים קודמים ומחמד טהה, בן 21, תושב קטנה שבאזור בנימין, ללא מעצרים קודמים.

השניים חוסלו בזירת הפיגוע. חקירת הפיגוע נמשכת.

לאחר הפיגוע, צה"ל החל בכתר על הכפרים הפלסטינים מצפון לירושלים, מדרום מערב לעיר רמאללה, מתוך הבנה שמשם יצאו שני המחבלים שביצעו את הפיגוע.

עלה לשישה מספר הנרצחים בפיגוע בירושלים

הפעילות מתחילה בכפרים שנמצאים בין כביש 1 לגבעת זאב: בידו, בית דוקו, איענאן וקטנה. בשירות הבטחון מעריכים כי המחבלים יצאו מהכפרים ביו"ש, והגעתם לצומת רמות, מלמדת כי הגיעו מצפון לירושלים. עד כה זהותם המלאה עוד לא ברורה.

מצה"ל נמסר: "בהמשך לפיגוע הירי בצומת רמות מוקדם יותר היום (ב׳), כוחות צה״ל הוקפצו למרחב ומבצעים סריקות אחר חשודים בשיתוף עם משטרת ישראל. במקביל, כוחות צה״ל מכתרים כעת מספר כפרים בפאתי רמאללה לסיכול טרור, מבצעים תחקורים וסריקות בשטח וחיזוק מאמץ ההגנה בקו התפר".

נזכיר כי הבוקר בסביבות השעה 10:13 התרחש פיגוע ירי קטלני בצומת רמות שבירושלים. שני מחבלים, תושבי הכפרים קובייבה וקטנה ביהודה ושומרון וללא אישורי שהייה, הגיעו ברכב אל הצומת ופתחו באש לעבר תחנת אוטובוס הומה, לעבר נוסעים שהמתינו במקום וגם לעבר כלי רכב שעמדו בפקק סמוך, ביניהם אוטובוס קו 62.

הם השתמשו ברובים מאולתרים מסוג קרלו וירו עשרות כדורים בזמן קצר. בתוך דקות ספורות נוטרלו המחבלים – אחד מהם חוסל על ידי חייל מחטיבת חשמונאים והשני נורה על ידי אזרח, אברך תושב פסגת זאב, חמוש בנשק אישי.

כתוצאה מהירי נהרגו שישה בני אדם, בהם גבר כבן 60 ושלושה גברים בשנות ה־30 לחייהם, ונפצעו כ־15 נוספים, בהם שבעה במצב קשה ואחרים במצב בינוני וקל. בזירה תיארו אנשי הצלה ופראמדיקים תמונה קשה: פצועים שכבו על המדרכה ועל הכביש, זכוכיות מנופצות, המולה ובלבול, ואנשים רצים ומתחבאים מאחורי אוטובוסים. עדי ראייה סיפרו על רגעים של פחד עז – “שלוש דקות של נצח”, כדבריהם – עד שהירי פסק והמחבלים נוטרלו.

במקביל, אותר בזירה חפץ חשוד שגרם לפתיחת סריקות מחשש למטען נוסף. בעקבות האירוע נחסמו לזמן מה צירים לירושלים וממנה, והמשטרה תגברה כוחות בגזרת העיר. הפיגוע הקשה גבה קורבנות רבים והותיר עשרות פצועים, אך תגובתם המהירה של אזרח חמוש וחייל שנקלעו למקום מנעה טבח גדול עוד יותר.