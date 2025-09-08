איחוד האמירויות גינתה בחריפות את הפיגוע בירושלים, הביעה תנחומים למשפחות הקורבנות ולישראל, וחידדה את דחייתה כלפי טרור

גינוי ראשון לפיגוע הקטלני בירושלים מכיוון העולם הערבי, איחוד האמירויות פרסמה דבריי גינוי חריפים כנגד הפיגוע בשכונת רמות.

גינוי ראשון לפיגוע הקטלני בירושלים מגיע מהעולם הערבי: איחוד האמירויות פרסמה הצהרה רשמית ובה גינוי חריף לפיגוע שאירע בשכונת רמות בירושלים, בו נהרגו 6 אזרחים בידיי שני מחבלים ערבים.

בהודעת משרד החוץ של האמירויות נכתב כי המדינה "מגנה במונחים החריפים ביותר את הפיגוע הטרוריסטי שהתרחש סמוך לירושלים, וגרם למספר הרוגים ופצועים". עוד צוין כי איחוד האמירויות "שבה ומדגישה את דחייתה המוחלטת של כל צורות האלימות והטרור שמטרתם לערער את הביטחון והיציבות".

האמירויות אף הביעו תנחומים למשפחות הקורבנות, לעם בישראל ולמדינת ישראל, ואיחלו החלמה מהירה לכל הפצועים.