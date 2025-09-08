נעצרה תושבת יטא שבאזור חברון שהשתחררה בעסקת החטופים לפני מספר חודשים והמשיכה להסית לטרור ולפגיעה בכוחות הביטחון

נעצרה הבוקר (שני) תושבת יטא שבאזור חברון שהשתחררה בעסקת החטופים לפני מספר חודשים והמשיכה להסית לטרור להשתייך לארגון הטרור חמאס ולפגיעה בכוחות הביטחון.

בין הפרסומים שכתבה: לאחר נפילתו של חייל צה"ל ברצועת עזה: "מזלו של החייל היה רע… ובקרוב גורלו של החייל הבא יהיה טוב יותר – כשבוי חדש שבידינו, שמעו והפנימו”. במהלך מתקפת הטילים מאיראן במבצע "עם כלביא": “המראות משמחים את הלב, ואללה. שאללה יהרוס אותך עוד ועוד, הלוואי".

עוד באותו נושא טראמפ: "אני חושב שתהיה עסקה בעזה בקרוב מאוד" 07:50 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

הבוקר, בפעילות ממוקדת של לוחמי יס"מ והיחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב יהודה במחוז ש"י, בשיתוף פעולה עם כוחות צה"ל, נעצרה כאמור בכפר יטא החשודה שעל פי החשד עסקה בהסתה לטרור באמצעות פרסומים ברשתות החברתיות.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מעצר המחבלת | צילום: דוברות המשטרה

החשודה, ששוחררה לפני מספר חודשים בעסקת החטופים, משויכת לארגון הטרור חמאס וממשיכה בפעילות הסתה נגד מדינת ישראל וכוחות הביטחון. במהלך החיפוש בביתה נתפסו מכשיר הטלפון הנייד שלה ושני מחשבים, ששימשו על פי החשד להפצת התכנים המסיתים. החשודה הועברה להמשך חקירה בתחנת חברון במחוז ש"י.