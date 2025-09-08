שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לפיגוע הרצחני בשכונת רמות בירושלים בו נרצחו שישה אנשים: "יהיו לפיגוע המתועב הזה השלכות קשות ומרחיקות לכת"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לפיגוע הרצחני בשכונת רמות בירושלים בו נרצחו שישה אנשים: "יהיו לפיגוע המתועב הזה השלכות קשות ומרחיקות לכת. כפי שהכרענו את הטרור הפלסטיני בצפון השומרון – כך נעשה בקרוב במחנות טרור נוספים"

"דבריו המלאים: "אני כואב את הרצח המתועב של שישה אזרחים חפים מפשע בידי בני עוולה בפיגוע הטרור הבוקר בירושלים. לפיגוע המתועב הזה יהיו השלכות קשות ביותר ומרחיקות לכת. נרדוף את הטרור בכל מקום"

"כפי שהכרענו את הטרור הפלסטיני במחנה הטרור ג'נין ובמחנות הטרור בצפון השומרון – כך נעשה בקרוב במחנות טרור נוספים. מי שנותן חסות לטרור ומכווין טרור ישלם את מלוא המחיר. אני משתתף בצער המשפחות ומאחל החלמה לכל הפצועים. יהי זכרם ברוך".

מוקדם יותר פורסם כי עלה לשישה מספר הנרצחים בפיגוע הרצחני, הבוקר בשכונת רמות בירושלים. בבית החולים הדסה הר הצופים הודיעו כי נקבע מותו של של פצוע בן 57 מהפיגוע ברמות.

הודעת בית החולים: "בהדסה הר הצופים נקבע לצערנו הרב מותו של פצוע בן 57 מהפיגוע ברמות, אשר פונה במצב קשה מאוד בשל פגיעת ירי קשה. צוותי בית החולים נאבקו על חייו ממושכות אך נאלצו לקבוע את מותו. אנו משתתפים עמוקות בצערה של המשפחה ומלווים אותה בשעתה הקשה".