לאחר שנמצאו תוצאות חריגות במי השתייה בקרית שמואל, מודיעים עיריית חיפה ומשרד הבריאות כי התושבים נדרשים להרתיח מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות, צחצוח שיניים ועוד. הרחצה מותרת

משרד הבריאות ועיריית חיפה מודיעים לתושבי השכונה הסרוגה קרית שמואל בצפון העיר כי עליהם להרתיח את מי השתייה.

"במהלך בדיקה שגרתית שהתקיימה היום בקווי המים בקרית שמואל, התגלו תוצאות חריגות. משרד הבריאות בודק כעת את התוצאות. בעקבות זאת תושבי קרית שמואל נדרשים להרתיח מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות, צחצוח שיניים ועוד", נאמר בהודעה.

עם זאת: "ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה".

עוד באותו נושא משרד הבריאות בהודעה לתושבי נהריה: חשש לפגיעה בבריאות הציבור

בעירייה ציינו כי ועד קרית שמואל שמנהל את תאגיד המים המקומי פועל מול הגורמים הרלוונטים, ויעדכן כשיהיה שינוי.