משרד הבריאות ועיריית חיפה מודיעים לתושבי השכונה הסרוגה קרית שמואל בצפון העיר כי עליהם להרתיח את מי השתייה.
"במהלך בדיקה שגרתית שהתקיימה היום בקווי המים בקרית שמואל, התגלו תוצאות חריגות. משרד הבריאות בודק כעת את התוצאות. בעקבות זאת תושבי קרית שמואל נדרשים להרתיח מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות, צחצוח שיניים ועוד", נאמר בהודעה.
עם זאת: "ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה".
בעירייה ציינו כי ועד קרית שמואל שמנהל את תאגיד המים המקומי פועל מול הגורמים הרלוונטים, ויעדכן כשיהיה שינוי.
