בעקבות הפיגוע: זאת המחווה שנבחרת ישראל תבצע

נבחרת ישראל תעלה הערב (שני) למשחק מול נבחרת איטליה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026. בעקבות הפיגוע הרצחני הבוקר, הנבחר תעלה עם סרטים שחורים למשחק.

הנבחרת ניצחה בליל שבת את נבחרת מולדובה 4:0 בתוצאה ששקפה את פערי הרמות בין הנבחרות. אחרי רבע שעה של משחק מנור סולמון המצוין מצא את דור פרץ מטר מהשער והוא גלגל את הכדור פנימה. סולומון עצמו הכפיל את התוצאה, ובחצי השני בריבו וגלוך קבעו את התוצאה. בין לבין המולדבים הביכו את הנבחרת הישראלית אבל חסרו מחץ.

עד כה ישראל לא מועדת מול "הקטנות" והוציאה 9 נקודות מתוך 9 ממולדובה ואסטוניה (ניצחון כפול). כעת עוברת ישראל למבחן האמיתי, מול נבחרת איטליה שהצטרפה אחרי ליגת האומות.

ביום רע של האיטלקים וביום מצוין של הבחורים בכחול-לבן עוד אפשר לחלום על סנסציה. האיטלקים הפסידו לנבחרת נורבגיה והם נמצאים כרגע מתחת לישראל בטבלה (עם משחק חסר), אבל עם סגל השחקנים הנוכחי אפשר אולי להפתיע עם עקיצה פה ושם. מאידך, אם האיטלקים יגיעו מפוקסים, המשחק עלול להיראות כמו מול נורבגיה שהביסה את ישראל די בקלות.