הותר לפרסום: שרה מנדלסון נרצחה בפיגוע בעקבות הפיגוע: זאת המחווה שנבחרת ישראל תבצע משרד הבריאות: תושבי קרית שמואל צריכים להרתיח את המים במקביל לסריקות אחרי המחבלים: מבצע רחב בחטיבת מנשה. צפו תושב מזרח ירושלים נעצר בחשד למעורבות בפיגוע ברמות מח"ט החשמונאים: "מפקד בחטיבה חיסל שני מחבלים" מח"ש: הקצינים לא פעלו כראוי בפרשת העלונים עלה לשישה מספר הנרצחים בפיגוע בירושלים בעקבות הפיגוע: הרמטכ"ל הורה על תגבור כוחות ביו"ש הותר לפרסום: יעקב פינטו בן ה-25 נרצח בפיגוע ברמות סער בהונגריה: "כל מדינה חייבת לעשות בחירה ברורה" זירה נוספת: צה"ל תקף לפני זמן קצר בעומק לבנון הופעלו התרעות לחדירת כטב"מ ליד הכור הגרעיני בדימונה הותר לפרסום: לוי יצחק פש נרצח בפיגוע ברמות כשהכדורים שורקים מעליו: נהג מונית חילץ אישה מאזור הפיגוע 2 יירוטים נכשלו: כטב"מ הצליח לחדור לשדה התעופה רמון סמוטריץ': "הרשות הפלסטינית צריכה להיעלם מהמפה" תיעוד הפיגוע: לוחם מחטיבת חשמונאים חיסל את המחבל המחבלים הגיעו מיו"ש: צה"ל מכתר כפרים בפאתי רמאללה בעקבות הפיגוע: כביש 1 במחלף הארזים נחסם לתנועה

בעקבות הפיגוע: זאת המחווה שנבחרת ישראל תבצע

בעקבות הפיגוע: זאת המחווה שנבחרת ישראל תבצע
נבחרת ישראל מול מולדובה | צילום: פלאש 90
08.09.2025 / 15:30

נבחרת ישראל תעלה למשחק מול נבחרת איטליה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026. בעקבות הפיגוע הרצחני הבוקר, הנבחר תעלה עם סרטים שחורים למשחק

נבחרת ישראל תעלה הערב (שני) למשחק מול נבחרת איטליה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026. בעקבות הפיגוע הרצחני הבוקר, הנבחר תעלה עם סרטים שחורים למשחק.

הנבחרת ניצחה בליל שבת את נבחרת מולדובה 4:0 בתוצאה ששקפה את פערי הרמות בין הנבחרות. אחרי רבע שעה של משחק מנור סולמון המצוין מצא את דור פרץ מטר מהשער והוא גלגל את הכדור פנימה. סולומון עצמו הכפיל את התוצאה, ובחצי השני בריבו וגלוך קבעו את התוצאה. בין לבין המולדבים הביכו את הנבחרת הישראלית אבל חסרו מחץ.

עד כה ישראל לא מועדת מול "הקטנות" והוציאה 9 נקודות מתוך 9 ממולדובה ואסטוניה (ניצחון כפול). כעת עוברת ישראל למבחן האמיתי, מול נבחרת איטליה שהצטרפה אחרי ליגת האומות.

ביום רע של האיטלקים וביום מצוין של הבחורים בכחול-לבן עוד אפשר לחלום על סנסציה. האיטלקים הפסידו לנבחרת נורבגיה והם נמצאים כרגע מתחת לישראל בטבלה (עם משחק חסר), אבל עם סגל השחקנים הנוכחי אפשר אולי להפתיע עם עקיצה פה ושם. מאידך, אם האיטלקים יגיעו מפוקסים, המשחק עלול להיראות כמו מול נורבגיה שהביסה את ישראל די בקלות.

נזכיר כי מדובר במוקדמות המונדיאל, הנבחרת הראשונה בכל בית עולה והנבחרת השנייה מתמודד בפלייאוף, כך שהסיכויים של ישראל להגיע לאליפות העולם בארה"ב, קלושים מראש. מצד שני, יש כאן הזדמנות לצבור נקודות דירוג על ידי ניצחונות, כדי להגיע למוקדמות יורו 2028, שם שתי נבחרות עולות מכל בית, ולכן יש חשיבות לכל משחק, גם הוא לא קובע כלום.

מוקדמות המונדיאל
נבחרת איטליה
נבחרת ישראל

